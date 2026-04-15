Laura Flores se ha mostrado honesta con sus seguidores al hablar de procedimientos estéticos, los cuales ha combinado con la disciplina del ejercicio y de un estilo de vida saludable para lucir radiante a sus 62 años.

La actriz y cantante, recientemente volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram al mostrar cómo luce su abdomen, días atrás recibió críticas por una fotografía hecha supuestamente con Inteligencia Artificial en la que aparecía en topless.

Flores compartió la imagen y cuestionó:

"¿Qué creen es IA o es real? Los leo".

Laura Flores compartió esta foto de sí misma tomada en el 2018.

Colegas de la también cantante, como Maribel Guardia, opinaron que la foto era real, sin embargo, varios cibernautas la criticaron por compartir dicha foto.

"Ay no, ya señora jajaja vaya a terapia". "Se llama inseguridad". "Cuál es el contexto de salir así". "¡No entiendo! ¿Cuál es el fin de esta foto? No necesita esto ella es bella", se lee.

Laura, quien se ha sometido a diversos procedimientos estéticos a lo largo de su vida, compartió después un video en el que mostró a todo color cómo lucía su abdomen en realidad.

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Laura Flores presumió su abdomen a los 62 años, dijo que entrena con disciplina para conservar su figura. Instagram laurafloresmx

Aclaró que la primera imagen fue tomada en el 2018, y explicó que después de mi segundo parto en 2006 se sometió a una lipectomía, también llamada abdominoplastia o dermolipectomía, un procedimiento quirúrgico estético y reconstructivo que elimina el exceso de piel y grasa del abdomen, tensando los músculos debilitados para lograr un vientre más plano y firme.

Laura Flores luce su abdomen en redes, donde dio de qué hablar por una foto que se pensó era Inteligencia Artificial.

El mismo médico que le hizo la lipectomía recientemente le operó los párpados, dicha intervención se llama blefaroplastia, la cual elimina el exceso de piel en los párpados superiores e inferiores, con el objetivo de refrescar su mirada.

Laura Flores compagina su carrera de actriz con su faceta como cantante; aquí luce los resultados de la blefaroplastia. Fotos: Instagram

Flores destacó que se requiere de mucha disciplina para mantener el beneficio de una cirugía estética; confesó que desea estar siempre ágil, activa, útil y nunca ser una carga para nadie.

"No hay edad límite para sentirse bella y segura con tu figura. Si estamos vivos hagamos lo que nos hace felices", reflexionó.

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