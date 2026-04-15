Maxine Woodside, quien posó desnuda por primera vez a los 77 años, confesó que la invitación del fotógrafo Uriel Santana representó un reto personal al que decidió enfrentarse sin dudarlo, pues hacía falta quien representar a los adultos mayores, a lo que ella accedió.

“Cuando me habló, nunca me había mostrado sin ropa, porque no es un cuerpo como el que tienen las chavas que tienen una cinturita. Les hacía falta una abuelita y yo les dije: ‘voy’”, expresó durante la presentación.

La comunicadora, titular del programa “Todo para la mujer”, destacó que la confianza con el fotógrafo fue clave para aceptar, al tratarse de una relación de años basada en el respeto y la admiración mutua.

“Ahora que nos volvimos a encontrar, tuvimos el mismo cariño, respeto y admiración. Esa es la única ventaja de ser abuela, que a todos los conoces desde que eran chiquitos”, añadió.

En entrevista, reiteró que fue una invitación directa de Santana lo que la motivó a dar este paso, subrayando además su reconocimiento a su trabajo.

“La verdad es que me habló Uriel, y es uno de los mejores fotógrafos, así que acepté hacer la foto”, dijo.

Para figuras consolidadas como Woodside y Erika Buenfil, la decisión de participar en este proyecto marca un momento inédito en sus trayectorias, al incursionar por primera vez en este tipo de propuesta artística al desnudo.

Foto: Uriel Santana en “Las Formas del Alma”.

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Con más de 25 años de experiencia, Uriel Santana logró materializar esta exposición tras un largo proceso de convocar a distintas personalidades.

El fotógrafo presentó la exposición “Las Formas del Alma”, un proyecto que apuesta por la honestidad y la naturalidad del cuerpo, lejos de filtros y estereotipos.

Entre los participantes también destacan Aylín Mujica, José Ron, Alan Estrada, Bárbara Mori, Shanik Berman y Sebastián Rulli quienes se sumaron a esta propuesta que busca mostrar el cuerpo desde una perspectiva auténtica y libre de prejuicios.

“Las Formas del Alma” se exhibirá en el Hotel Live Aqua Bosques, ubicado en la zona de Bosques de las Lomas, donde los huéspedes podrán recorrer esta colección que plantea una mirada íntima, artística y sin estigmas sobre el cuerpo humano.

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