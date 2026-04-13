Más Información

Anuncian a Inocencia Arellano Mijarez como directora general del INALI

Anuncian a Inocencia Arellano Mijarez como directora general del INALI

Rey Lear: cuando el poder cobra vida en el teatro

Rey Lear: cuando el poder cobra vida en el teatro

Louvre exhibe montaje de Miguel Ángel y Rodin

Louvre exhibe montaje de Miguel Ángel y Rodin

“No por ser mujeres somos solidarias”

“No por ser mujeres somos solidarias”

INBAL restringe facultades en favor de particulares

INBAL restringe facultades en favor de particulares

Colección Gelman: arte dispersado

Colección Gelman: arte dispersado

Tras meses de especulaciones y retrasos, la tercera temporada de por fin acaba de estrenarse, marcando el regreso de una de las historias más comentadas de los últimos años.

Pero más que una continuación, la nueva entrega plantea un cambio de rumbo. La historia da un salto temporal de cinco años que deja atrás la etapa escolar y muestra a sus personajes en una realidad completamente distinta.

Ese nuevo punto de partida modifica todo: el tono, los conflictos y la forma en que se relacionan Rue, Jules, Nate y el resto. Pero antes de adentrarte en la trama, hay varios elementos clave que vale la pena tener claros.

Lee también

¿En qué terminó la segunda temporada?

La segunda temporada de la serie dejó a la mayoría de sus personajes en un punto crítico y enfrentando las consecuencias de sus decisiones.

Rue (Zendaya), por ejemplo, logra mantenerse limpia y persona a Elliot por delatarla. Además rompe con Jules y logran despedirse de manera madura.

Jules (Hunter Schafer) toma distancia tras separarse de Rue; mientras que Cassie (Sydney Sweeney) y Maddy (Alexa Demie) ponen fin a su amistad de manera definitiva.

Nat Jacobs (Jacob Elordi) entrega a su padre, Cal (Eric Dane), a la policía luego de sacar a la luz los videos de sus encuentros sexuales y acos delictivos.

Fezco (Angus Cloud) es atrapado en una redada SWAT y Ashtray termina muriendo tras ser baleado.

¿Qué personajes regresan y cuáles ya no estarán?

A pesar del salto en el tiempo, la nueva entrega vuelve a mostrarnos a algunos de los rostros conocidos y con los que la audiencia han logrado identificarse.

Rue, Jules, Nate, Cassie, Maddy y Lexy siguen siendo el eje de la trama, pero ahora son presentados en una etapa más adulta.

Sin embargo, también está marcada por salidas importantes. Personajes como Kat Hernandez (Barbie Ferreira) no regresan por decisiones creativas, lo que modifica el equilibrio del grupo.

A esto se suma la ausencia de Angus Cloud, quien falleció en 2023 por una sobredosis de fentanilo.

También destaca el caso de , quien alcanzó a filmar sus escenas antes de su fallecimiento en 2026, permitiendo dar cierre a su personaje.

Los giros que marcan la nueva historia

Uno de los ejes principales gira en torno a Rue y una deuda que la coloca en una situación de alto riesgo, retomando las consecuencias de decisiones pasadas.

En paralelo, la relación entre Nate y Cassie evoluciona hacia un matrimonio inestable, mientras otros personajes toman nuevos caminos: Jules se acerca al arte, Lexi se integra al mundo de la televisión y aparecen nuevas figuras que amplían el universo de la serie.

La tercera temporada de “Euphoria” se estrenó el 12 de abril de 2026 a través de HBO y HBO Max, con ocho episodios que se lanzarán de forma semanal.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Tomada de YouTube Christian Nodal

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más guapa e inteligente que ella”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más atractiva e inteligente que ella”

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio. Foto: Marichelo- IG / Jorge D'Alessio-IG

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video. Foto: AFP /Tomada de Youtube Christian Nodal / /EFE/ Mario Guzmán

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley posa sobre la arena y se luce con un bikini a rayas a los 60 años

[Publicidad]