Para evitar problemas de autoría, plataformas como Netflix han comenzado a pedir a creativos de cine, entre ellos diseñadores de producción y directores de fotografía, que firmen contratos donde aseguran que todo lo que proponen y se verá en pantalla es original y no fue hecho con ayuda de Inteligencia Artificial.

Quienes ya se han comprometido con ese requisito están de acuerdo, porque lo ven como una forma de proteger su propio trabajo ante la amenaza que la IA representa para el medio audiovisual. Al final, dicen, se trata de dejar claro que detrás de lo que llega a cine y televisión todavía hay cabeza, oficio y no solo un buen prompt.

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31 Minutos conquista el Zócalo… y también los intérpretes de lengua de señas

El cierre de la gira de 31 Minutos en México estuvo espectacular: convocó a más de 230 mil asistentes en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero ahora, además del concierto, en redes se habla del trabajo de las intérpretes de Lengua de Señas Mexicana durante la transmisión en vivo por YouTube.

Gracias a ellas, el público sordo pudo disfrutar canciones que incluso no tienen letra, como “Arwrarwrirwrarwro”, con movimientos y gestos que terminaron provocando risas entre quienes seguían la transmisión o las veían en las pantallas del Zócalo. Ya circulan videos y publicaciones sobre ellas, porque esa noche no solo Tulio y compañía hicieron reír.

Durante la canción "Diente blanco no te vayas", los chilenos recordaron al "Divo de Juárez". Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL.

Melissa Barrera triunfa en Broadway… y México le cae “en bola”

Cuando un compatriota triunfa en el mercado estadounidense del entretenimiento, no pasa mucho para que sus colegas mexicanos hagan acto de presencia. Eso ocurrió con Melissa Barrera, quien protagoniza el musical Titanique en Broadway y recibió la visita de Freddy Ortega, Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora, además de Ana de la Reguera.

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La actriz regiomontana compartió el momento orgullosa en su cuenta de Instagram, mostrando que, aunque lleva años fuera de México, sigue presente entre sus compatriotas. Algo similar ocurre con paisanos que también han abierto camino en Estados Unidos, como Bianca Marroquín, Florencia Cuenca, Mauricio Martínez y Jaime Camil.

La actriz mexicana debutó durante su participación en la novena temporada ed "La Academia", en 2011. Foto: Instagram