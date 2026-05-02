En la nueva serie estadounidense Man on fire, un mexicano es una de las piezas claves para ayudar al protagonista, un soldado de las Fuerzas Especiales que busca un nuevo comienzo.

Se trata de Martín Peralta, actor que ha tenido apariciones breves en las series La cabeza de Joaquín Murrieta y El Rey, Vicente Ferrnández, pero quien logró entrar al serial que retoma al mismo personaje que hace más de dos décadas irrumpió en el cine con Denzel Washington.

En la serie, ya disponible desde este fin de semana en Netflix, el histrión da vida a un estadounidense que trabaja en la CIA como asistente de un agente (Scoot McNairy, Narcos) que ayuda al protagonista en su misión.

“Es alguien muy formal, pero cuadrado, son de esos personajes que están para cumplir lo que se les pide”, adelanta Peralta.

Man on fire es estelarizada por Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) como John Creasy, quien ahora pasa por mucho estrés y lucha contra sus propios demonios. La producción está basada en las novelas de A.J Quinnells’s, al igual que lo fue el largometraje de 2004, pero Martín aclara que no es algo similar.

“La película de Denzel sólo contó una parte (en México), pero la historia es más amplia y ya abarca a Brasil. Además está adaptada al 2026, la tecnología ha cambiado todo en la investigación de cómo se puede espiar a alguien, y es algo que tenía que estar para una agencia como la CIA”.

En el elenco también se encuentran Alice Braga (Ciudad de Dios), que conoce lo siniestro de las favelas brasileñas y se convierte en la mano derecha del protagonista para proteger a una niña, así como Bobby Cannavale (The watcher), un exintegrante de las Fuerzas Especiales de EU.

La carrera de Martin en México seguirá este año con la película Tengo un hombre en mi cabeza y la serie Mujeres asesinas.

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