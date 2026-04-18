Más Información
Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa
EN VIVO: Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan diálogo en materia comercial; sigue el minuto a minuto de la cumbre de la democracia
Feminicidio de Edith Guadalupe; defensa de Juan Jesús pedirá duplicidad del término para presentar video como prueba
Hombres armados irrumpen en bar de Morelos y matan a ocho; el lugar había sido inaugurado horas antes
Después de acabar la etapa de entrevistas, donde se cuestionó a las y los aspirantes acerca de experiencia profesional, servicio público, entre otros aspectos, el Comité Técnico de Evaluación anunció a los 50 candidatos finalistas a las consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con la lista, clasificaron 25 hombres y 25 mujeres, nada más hay dos aspirantes con alguna autoadscripción (discapacidad), y destacan Alejandra Tello Mendoza, quien padece lupus, y Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos de México.
El listado completo se muestra a continuación:
- María de Lourdes Fernández Martínez
- Beatriz Tovar Guerrero
- Miguel Saúl López Constantino
- Alfredo Alcalá Montaño
- Armando Ambriz Hernández
- Adolfo Román Montero
- María Magdalena Vila Domínguez
- Laura Daniella Durán Ceja
- Claudia Gabriela Villeda Mejía
- Daniel Preciado Temiquel
- Alma Lorena Alonso Valdivia
- Cruz Angélica Tadeo Andrade
- Javier Hernández Hernández
- Bernardo Valle Monroy
- Dora Domínguez Soriano
- María del Mar Trejo Pérez
- Claudia Díaz Tablada
- María Fernanda Romo Gaxiola
- Iulisca Zircey Bautista Arreola
- Armando Hernández Cruz (Discapacidad)
- Silvia Guadalupe Bustos Vásquez
- Armando Antonio Rodríguez Córdova
- Luis Gabriel Mota
- Salma Elena Sarayth de León Cardona
- Armando Xavier Maldonado Acosta
- Arturo Manuel Chávez López
- Jesús Octavio García González
- Juan Manuel Guerrero Jiménez
- Laura Fabiola Bringas Sánchez
- Sandra López Bringas
- Claudia Esther Ortiz Guerrero
- Wilfredo Román Morales Silva
- Blanca Yassahara Cruz García
- Salvador Andrés González Bárcena
- José Ángel Yuen Reyes
- Luigui Villegas Alarcón
- Martha Alejandra Tello Mendoza (Discapacidad)
- Augusto Hernández Abogado
- Pedro Rafael Constantino Echeverría
- Juan Gabriel García Ruiz
- Juan Carlos Minor Márquez
- Guadalupe Álvarez Rascon
- Martha Patricia Tovar Pescador
- Juan Carlos Cisneros Ruiz
- Luis Alberto Hernández Morales
- María del Rosario Montes Álvarez
- Berandi Reyes Pérez Casado
- Frida Denisse Gómez Puga
- Publio Rivera Rivas
- Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Lee también ¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027
De dichos aspirantes, las y los integrantes de este Comité elegirán a cinco para cada uno de los tres cargos, los cuales dejaron Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera el pasado 4 de abril, debido a que acabaron su designación.
Las quintetas serán enviadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados con el fin de considerarlas y deberán ser aprobadas por dos terceras partes del pleno.
¿Qué hace un consejero electoral?
De acuerdo con la página de internet del Instituto Nacional Electoral, los consejeros electorales, a lado de funcionarios del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos, conforman el Consejo General, el cual está dedicado a checar el cumplimiento de las leyes electorales.
Lee también PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía
En conjunto, cuentan con casi 40 atribuciones, contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que destacan:
- Elaborar reglamentos internos para que el INE se desarrolle correctamente
- Monitorear las acciones de los partidos políticos según la legislación electoral
- Registrar nuevas organizaciones políticas
- Definir el gasto límite de precampañas y campañas de candidatos a algún cargo de elección popular
- Designar o remover iguales de Organismo Públicos Locales (OPL)
Las tres personas elegidas ejercerán este puesto durante nueve años, tendrán un salario bruto consistente en 262 mil 634 pesos, neto de 180 mil 828.91 pesos, cada mes, y no podrán reelegirse.
Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]