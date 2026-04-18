Después de acabar la etapa de entrevistas, donde se cuestionó a las y los aspirantes acerca de experiencia profesional, servicio público, entre otros aspectos, el Comité Técnico de Evaluación anunció a los 50 candidatos finalistas a las consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la lista, clasificaron 25 hombres y 25 mujeres, nada más hay dos aspirantes con alguna autoadscripción (discapacidad), y destacan Alejandra Tello Mendoza, quien padece lupus, y Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos de México.

El listado completo se muestra a continuación:

María de Lourdes Fernández Martínez

Beatriz Tovar Guerrero

Miguel Saúl López Constantino

Alfredo Alcalá Montaño

Armando Ambriz Hernández

Adolfo Román Montero

María Magdalena Vila Domínguez

Laura Daniella Durán Ceja

Claudia Gabriela Villeda Mejía

Daniel Preciado Temiquel

Alma Lorena Alonso Valdivia

Cruz Angélica Tadeo Andrade

Javier Hernández Hernández

Bernardo Valle Monroy

Dora Domínguez Soriano

María del Mar Trejo Pérez

Claudia Díaz Tablada

María Fernanda Romo Gaxiola

Iulisca Zircey Bautista Arreola

Armando Hernández Cruz (Discapacidad)

Silvia Guadalupe Bustos Vásquez

Armando Antonio Rodríguez Córdova

Luis Gabriel Mota

Salma Elena Sarayth de León Cardona

Armando Xavier Maldonado Acosta

Arturo Manuel Chávez López

Jesús Octavio García González

Juan Manuel Guerrero Jiménez

Laura Fabiola Bringas Sánchez

Sandra López Bringas

Claudia Esther Ortiz Guerrero

Wilfredo Román Morales Silva

Blanca Yassahara Cruz García

Salvador Andrés González Bárcena

José Ángel Yuen Reyes

Luigui Villegas Alarcón

Martha Alejandra Tello Mendoza (Discapacidad)

Augusto Hernández Abogado

Pedro Rafael Constantino Echeverría

Juan Gabriel García Ruiz

Juan Carlos Minor Márquez

Guadalupe Álvarez Rascon

Martha Patricia Tovar Pescador

Juan Carlos Cisneros Ruiz

Luis Alberto Hernández Morales

María del Rosario Montes Álvarez

Berandi Reyes Pérez Casado

Frida Denisse Gómez Puga

Publio Rivera Rivas

Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Lista de aspirantes finalistas a consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Captura de pantalla

Lista de aspirantes finalistas a consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Captura de pantalla

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De dichos aspirantes, las y los integrantes de este Comité elegirán a cinco para cada uno de los tres cargos, los cuales dejaron Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera el pasado 4 de abril, debido a que acabaron su designación.

Las quintetas serán enviadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados con el fin de considerarlas y deberán ser aprobadas por dos terceras partes del pleno.

¿Qué hace un consejero electoral?

De acuerdo con la página de internet del Instituto Nacional Electoral, los consejeros electorales, a lado de funcionarios del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos, conforman el Consejo General, el cual está dedicado a checar el cumplimiento de las leyes electorales.

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En conjunto, cuentan con casi 40 atribuciones, contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que destacan:

Elaborar reglamentos internos para que el INE se desarrolle correctamente

se desarrolle correctamente Monitorear las acciones de los partidos políticos según la legislación electoral

Registrar nuevas organizaciones políticas

Definir el gasto límite de precampañas y campañas de candidatos a algún cargo de elección popular

y de candidatos a algún cargo de elección popular Designar o remover iguales de Organismo Públicos Locales (OPL)

Las tres personas elegidas ejercerán este puesto durante nueve años, tendrán un salario bruto consistente en 262 mil 634 pesos, neto de 180 mil 828.91 pesos, cada mes, y no podrán reelegirse.

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