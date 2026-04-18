Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron un virtual fast track y opacidad del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados para elegir a los aspirantes finalistas a las tres consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior luego de que dicho comité sesionó de forma sopresiva anoche, lo cual fue calificado como síntoma de opacidad. Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, lamentó el madruguete. “Cuando hay prisa, nocturnidad y opacidad, no hay confianza posible”.

“Un Comité así no fortalece al árbitro: lo debilita desde el origen. Y lo que empieza mal… termina peor”.

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Elías Lixa, coordinador, descalificó el proceso y dijo que definición a escondidas de los finalistas tienen cercanía con la 4T es un mal augurio.

“Sorprende la prisa, el sigilo nocturno y el secretismo con el que está actuando un Comité tan relevante, sin siquiera cumplir con su obligación de máxima publicidad. Lamentablemente los vicios para la selección de consejeros del INE se están multiplicando. Nada bueno surge así”.

Agustín Rodriguez, diputada federal, cuestionó: “A qué le temen? Siempre en lo obscurito haciendo las cosas a escondidas como viles delincuentes. Lo bueno que en el 2027 se van y junto con la sociedad vamos a reconstruir lo que han destrozado!!”.

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