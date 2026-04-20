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El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien, en su visita a San Felipe del Progreso, Estado de México, “ninguneó” a la señora Inocencia González, que se le acercó para reclamarle por ignorar a las madres buscadoras.
En redes sociales, el dirigente priista lamentó que en lugar de atender a la señora, que busca a su hija desaparecida, Fernández Noroña haya ordenado a su asistente grabarla e intimidarla.
“¡Miren a este apestoso de mier... de Fernández Noroña! En San Felipe del Progreso, Estado de México, una madre buscadora, rota por dentro, buscando a su hija desaparecida, se le planta enfrente y le habla con el dolor que solo entiende quien lo ha perdido todo. Y este imbécil, como la vil rata de mier... que es, decide minimizarla e ignorarla, mientras su achichincle, el idiota “de verde”, ahora de azul, se pone a grabarla para intimidarla. Ese es el tamaño moral de quienes hoy tienen el poder”, reprochó.
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“Hay que ser una mier... miserable para actuar así. Inocencia González fue a exigir justicia por su hija Cynthia, desaparecida en 2024 en Veracruz. Y lo que recibió fue soberbia, cinismo y un acto de intimidación. ¡ESO ES MORENA! ¡ASÍ SON LOS MORENARCOS!”, señaló Moreno Cárdenas.
Aseguró que esto es el reflejo de un “narcorégimen” insensible, autoritario y podrido que perdió cualquier rastro de humanidad y acusó que “la alianza entre Morena y el crimen organizado es tan profunda, que tantas desapariciones ya se les hace poca cosa”.
Dijo que a las madres buscadoras se les debe respetar y respaldar.
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“A Noroña y a todas las ratas corruptas del narcorégimen se los decimos con todas sus letras. Si no han aprendido a respetar al pueblo de México, nosotros les vamos a enseñar. A las madres buscadoras se les respeta y a los narcopolíticos miserables que las humillan se les exhibe y se les enfrenta. Sin miedo y sin tibiezas. ¡Mier... de cuarta!”.
Alejandro Moreno afirmó que estas actitudes de los políticos de Morena dan mucho coraje. “Y ese coraje lo vamos a convertir en lucha. Hasta que los narcopolíticos acaben pagando por estos crímenes que tienen sumido a México en la peor crisis de inseguridad, sangre y desapariciones en la historia. Los MORENARCOS van a caer. ¡Tiempo al tiempo!”, concluyó.
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