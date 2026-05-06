Culiacán. - La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo que en la investigación del asesinato del líder sindical electo de los burócratas municipales de Culiacán, Homar Salas Gastelum, y un acompañante, se solicitó información a la policía municipal sobre el número de escoltas que le habían asignado.

Precisó que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán tendrá que rendir un informe sobre el número de elementos de protección que le asignaron a esta persona y al momento del atentado cuántos de los agentes se encontraban con él.

Comentó que el pasado día 30 de abril, Homar Salas Gastelum fue asesinado junto con un compañero de trabajo al salir de su casa en el fraccionamiento Las Brisas, en la capital del estado, pese a que gozaba de protección de seguridad pública municipal.

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Según los registros, Salas Gastelum, quien cinco días después de la elección para elegir al nuevo líder de los burócratas municipales, celebrada el pasado mes de febrero, obtuvo el triunfo con mil 785 votos en febrero pasado, fue víctima de la violencia, ya que personas desconocidas atacaron con disparos su residencia.

La mañana del día 18 de febrero pasado, las autoridades de seguridad fueron notificadas que una residencia había sido atacada con armas automáticas, por lo que la fachada, barda perimetral, puertas y ventanas habían sufrido daños.

Ante estos hechos, en entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, le ofreció seguridad, pese a ello la mañana del jueves 20 de abril pasado, el líder sindical electo, quien preparaba la ceremonia de toma de protesta el día primero de mayo, al salir de su casa, en la calle 10 del fraccionamiento las Brisas, en compañía de Benjamín “N” y su escolta, fueron atacados a balazos con armas automáticas.

Su escolta que resultó herido, alcanzó a solicitar apoyo a través de su radio, ya que es miembro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, por lo que agentes estatales, municipales y el ejército, llegaron al lugar, pero Homar y su compañero de trabajo ya no presentaban signos vitales.

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