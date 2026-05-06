Trabajadoras acusaron a la presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, Erika María Rodríguez Rodríguez, de retener el 72 por ciento de la prestación o bono por el Día de las Madres, bajo el concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esta prestación que otorga el gobierno del estado, explicaron, asciende a 884 pesos; pero, les descontaron 631.80 pesos por concepto de ISR y únicamente les dejaron como pago neto la cantidad de 252.20 pesos.

“Es indudable que bajo una modalidad de impuesto quitan injustificadamente el 72% de un apoyo que ingresa al bolsillo de las madres trabajadoras. Este descuento por impuesto es el reflejo perfecto de la burla por parte del gobierno hacia sus trabajadores”.

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Mediante un comunicado, expresaron que no debe olvidarse que para muchas mujeres bajo el régimen de confianza que perciben un sueldo bajo, no proporcional a la carga y horas laborales, la ayuda del "Día de las Madres" compensa de manera mínima, “el salario raquítico quincenal que en lugar de aumentar va a la baja”.

Las trabajadoras señalaron que el tema de impuestos se convirtió en la excusa perfecta para reducir los ingresos de los trabajadores, porque pocos tienen conocimientos en materia fiscal; sin embargo, manifestaron que aunque el común de las personas no comprendan cómo, cuándo y sobre qué se aplican los impuestos a los ingresos, es absurdo que descuenten el 72 por ciento a una prestación laboral.

“Y peor aún, creer que las trabajadoras no se darán cuenta o si se dan, aceptar con buena cara ese descuento. ¿Cuánto más tenemos que soportar? ¿Cuántas violaciones laborales más, hay que seguir sufriendo para levantar la voz y defender nuestros derechos? ¿Tendremos que esperar a que porcentajes de ese tipo aparezcan sobre el sueldo de cada persona trabajadora?”, cuestionaron.

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En su denuncia, mencionaron que mientras en estados como Chihuahua hubo un incremento del 33 por ciento a los sueldos de los trabajadores de confianza, en Oaxaca no sólo no hay aumento salario, sino además, un alza desproporcionada en el cobro de impuestos.

“Tenemos que hacer conciencia que vamos de mal en peor y reconocer que estamos en un momento decisivo en la lucha y defensa de nuestras condiciones laborales porque la indiferencia que hoy nos invade, marcará el futuro que nos depare como trabajadores”.

Finalmente, exigieron a la presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, Erika María Rodríguez, que explique las razones por las cuales se cobró el 72% de ISR a la prestación del Día de las Madres.

afcl/LL