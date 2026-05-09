Culiacán, Sin a 9 de Mayo.- En puntos distintos de la capital del estado se registraron los asesinatos de cuatro personas, una de ellas es una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, ya que su cuerpo fue encontrado junto al de un hombre en el interior de una humilde vivienda construida con madera y plásticos.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que dentro de una pequeña choza que se ubica en una zona de invasión, muy cerca del mercado “Humberto Gómez Campaña”, en la salida sur de Culiacán se encontraba una pareja asesinada a balazos.

En el interior de dicha vivienda, los peritos de la Fiscalía General del Estado dieron fe del doble homicidio, levantaron las actas respectivas y dispusieron el envió de los cuerpos al Servicio Médico Forense para su identificación.

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Entre las víctimas hay una mujer. (Foto: especial)

Un segundo hecho de violencia tuvo lugar sobre la avenida Patria, en la colonia Nueva Galicia, en donde personas armadas privaron de la vida a dos personas del sexo masculino, de apariencia jóvenes, cuyas identidades no han sido establecidas.

Las dos víctimas fueron atacados cuando se encontraban caminando por la banqueta, por lo que personas que escucharon las detonaciones de las armas de fuego lo reportaron a las líneas de emergencia.

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