A través de redes sociales fue denunciada la demolición del skatepark de San Antonio Abad, ubicado en el Barrio de San Antonio, sobre la avenida San Antonio Abad, en el Centro Histórico.

“Decidieron demoler uno de los skateparks más emblemáticos de la Ciudad de México, una ciudad que fomenta el deporte y que fomenta el deporte desde una visión de la recreación por supuesto que no hace este tipo de obras”, denunció la usuaria Josh Jeremy a través de su cuenta de X.

@GobCDMX @ClaraBrugadaM

El skatepark de Barrio San Antonio fue demolido sin previo aviso durante la madrugada de este jueves 7 de mayo.



¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Les venden obras como la ciclovía o el pump track de Ciudad Deportiva como si fueran lo mejor pic.twitter.com/aaiudvGuwj — Josh Jeremy (@NY_Jeremy1985) May 8, 2026

“En una ciudad donde abundan los parques mal hechos, con transiciones peligrosas y materiales mediocres, este era uno de los pocos templos de entrenamiento de alto rendimiento. Exigimos que cualquier proyecto futuro sea de calidad internacional y que la comunidad sea parte de la toma de decisiones”, compartió la usuaria minnie.pily a través de su cuenta de TikTok.

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Al respecto, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que la demolición del skatepark era necesaria para el avance de la construcción del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan, y aseguró que será reconstruido.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que la demolición del skatepark era necesaria para el avance de la construcción del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan. | Foto: especial.

“La Sobse garantiza que el skatepark será reconstruido en el mismo punto. El nuevo proyecto ejecutivo contempla la reposición de las áreas de práctica, integrándolas de manera orgánica a la nueva infraestructura urbana para asegurar que el espacio permanezca para el uso de la ciudadanía”, indicó a través de un comunicado.

La Sobse precisó que el nuevo espacio prevé la optimización de la superficie total, incorporación de jardineras y áreas de estancia, así como una iluminación renovada para dar mayor seguridad al sitio.

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“Este espacio será habilitado y entregado de forma simultánea con la conclusión de los trabajos generales de la Calzada Flotante, cumpliendo con el compromiso de este gobierno con la construcción de infraestructura deportiva en toda la capital sin precedentes para el disfrute de todas y todos, así como en la entrega de áreas públicas dignas que contribuyan al desarrollo urbano de la Ciudad de México”, agregó.

El skatepark de San Antonio Abad fue inaugurado en 2017 bajo la administración de Miguel Ángel Mancera en colaboración con California Skateparks y marcas deportivas. Contaba con rampas y rieles.

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JACL/cr