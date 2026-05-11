Metepec, Méx. – Tras un video difundido en redes sociales en el que se observa a un grupo de policías municipales agredir a un ciclista, el comisario de Seguridad Pública de Metepec, Jesús Ramírez Manzur, informó que los elementos involucrados están identificados y fueron separados de su cargo.

“Desde este momento, los elementos se encuentran separados de su cargo; la instrucción de nuestro presidente es clara: no se permitirá que ningún funcionario público abuse de su posición y menos aún tratándose de policías que tienen la responsabilidad y el deber de cuidar y proteger a la ciudadanía”, señaló a través de un video.

Refirió que la investigación correspondiente ya se encuentra en marcha para determinar de manera precisa los hechos y fincar las responsabilidades a quienes corresponda.

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“De igual manera, la orden de nuestro presidente es que se haga contacto con la persona afectada y darle acompañamiento en todo momento en el proceso. En Metepec no permitiremos actos en contra de la seguridad de la ciudadanía”, agregó.

Y es que en el video difundido refiere que el hecho se registró en las calles Ezequiel Capistrán Rodríguez y Miguel Hidalgo, captando el momento en que dos unidades de la policía municipal interceptaron a un individuo a bordo de una bicicleta y lo golpean para después dejarlo ir.

En el audiovisual se identifica la presencia de al menos tres elementos de la policía municipal, quienes ya están siendo investigados.

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El hecho causó indignación en redes sociales, por lo que el video comenzó a replicarse para exigir justicia y dar con los responsables.

mahc/LL