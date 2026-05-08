La alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que en coordinación con la Fiscalía de Delitos Ambientales en materia de Protección Urbana de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), aseguró un predio catalogado como Área de Valor Ambiental en la barranca Río Becerra-Tepecoache, como parte de las acciones para frenar actividades que ponen en riesgo el entorno ecológico de la demarcación.

La diligencia se llevó a cabo este viernes 8 de mayo con la participación de personal ministerial y un despliegue de más de 100 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y Policía Auxiliar (PA) adscritos a la alcaldía Álvaro Obregón, bajo el mando de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Dirección General de Gobierno.

En un comunicado, la demarcación precisó que se solicitó el aseguramiento para impedir que continúe la comisión de posibles delitos ambientales relacionados con el depósito ilegal de residuos de la industria de la construcción dentro de la barranca.

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En redes sociales, el edil de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, señaló que esta acción forma parte del programa “Barrancas ÁO: restauración de su grandeza”, con el que se impulsan trabajos permanentes de limpieza, saneamiento y recuperación de barrancas, ríos y cauces en toda la alcaldía.

Las acciones fueron parte del programa “Barrancas ÁO: restauración de su grandeza”, dedicado a la recuperación de barrancas, ríos y cauces en toda la alcaldía . Fotos: Especiales.

Antecedentes

Las acciones de este viernes, precisó la demarcación, derivaron de hechos que tuvieron lugar el pasado 3 de diciembre de 2025, alrededor de las 14:00 horas, cuando se detectó a un camión de carga marca Ford con placas de Michoacán que descargaba material de desecho de construcción —conocido como cascajo— en la barranca Río Becerra-Tepecoache, ubicada en avenida Tamaulipas esquina con calle Año 1991, en la colonia Santa Lucía.

También se identificó otro vehículo que portaba logotipos sobrepuestos de la demarcación y que presuntamente descargó alrededor de tres toneladas y media del mismo material.

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Tras los hechos ocurridos el año pasado, la Dirección General de Gobierno presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Delitos Ambientales en materia de Protección Urbana, donde quedó radicada la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-1 C/D/01655/12-2025 por posibles delitos contra el ambiente, específicamente por el depósito ilícito de residuos de construcción y el transporte de dichos materiales sin los permisos correspondientes.

Barranca Río Becerra-Tepecoache se encuentra protegida desde 2007

Alcaldía Álvaro Obregón asegura predio en barranca Río Becerra; se usaba como depósito de cascajo. Fotos: Especiales.

Como parte de las investigaciones, la autoridad ministerial solicitó diversas diligencias, entre ellas inspecciones en el lugar de los hechos, peritajes en ingeniería civil, agrimensura y topografía, así como informes a distintas dependencias para determinar la situación ambiental y jurídica del predio.

También se requirió información a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para confirmar la clasificación del sitio como Área de Valor Ambiental y conocer las condiciones de manejo ecológico aplicables.

La alcaldía detalló que esta barranca cuenta con protección ambiental desde el 5 de julio de 2007, fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la declaratoria de Área de Valor Ambiental con categoría de Barranca.

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2012, se publicó el Programa de Manejo de Área de Valor Ambiental correspondiente.

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