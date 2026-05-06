La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que algunas empresas de carga aérea, miembros de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores visitaron en Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En seguimiento a las reuniones de trabajo para fortalecer y reforzar la operación de carga en el AIFA, se realizó una visita de supervisión al aeropuerto con el objetivo de escuchar y atender a las empresas cargueras, así como para revisar los avances en la modernización de la infraestructura y sistemas.

En el evento se reconoció la infraestructura del AIFA, así como su capacidad para gestionar operaciones a gran escala lo posiciona como un centro logístico de clase mundial.

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El gobierno enfatizó que la integración tecnológica y los procesos aduaneros agilizados en el aeropuerto han permitido una reducción significativa en los tiempos de tránsito, fortaleciendo la competitividad en el comercio global.

"La colaboración entre el gobierno federal y el sector de carga aérea es fundamental para fortalecer y seguir desarrollando las capacidades del Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México.

La supervisión incluyó reuniones con aerolíneas y agencias aduanales para revisar infraestructura y sistemas. (06/05/26) Foto: Cortesía

“Constatamos que esta infraestructura es ya un referente de eficiencia operativa y seguridad para el transporte de mercancías", señalaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Por su parte, los representantes de las principales aerolíneas de carga y empresas de mensajería ratificaron su postura de mantener y expandir sus operaciones en el AIFA.

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También reconocieron la conectividad terrestre y aérea que facilita la distribución nacional e internacional.

Asimismo, reiteraron su compromiso para seguir invirtiendo en infraestructura propia dentro del complejo aeroportuario para fortalecer el ecosistema logístico con la participación de la ANAM.

La modernización de las aduanas garantiza un control riguroso y ágil, vital para el movimiento de productos de alto valor y perecederos.

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