Al manifestar “es un acuerdo bueno”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el acuerdo de transporte aéreo con Estados Unidos que incluye el reconocimiento al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aunque admitió que le hubiera gustado alcanzar un mejor acuerdo.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que cuando hay una negociación se busca siempre, sin ceder, las mejores condiciones para México.

“Ayer se firmó un acuerdo de transporte con Estados Unidos en donde nosotros estuvimos defendiendo permanentemente que se reconociera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ellos pusieron sanciones hace algunos meses, hubo muchas conversaciones, querían que nosotros solamente ampliaremos de slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y no aparecía nunca el AIFA y nosotros estuvimos ahí permanentemente diciendo `no, queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México en el acuerdo que tenemos´.

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Aeropuerto Felipe Ángeles. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“El acuerdo habla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de cómo se va a reconocer dentro del acuerdo al AIFA, pero es un acuerdo bueno, a lo mejor hubiéramos querido algo mejor, pero cuando hay una negociación se busca siempre, sin ceder, la mejor condición para México”.

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció un acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos para establecer una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral con un favorecimiento del libre flujo de personas y mercancías, y en donde se reconoce el impulso del AIFA como parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana.

En un comunicado conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Cancillería resaltó que México refrenda su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, con el fortalecimiento de las condiciones de operación y basado en las mejores prácticas internacionales.

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Entre los acuerdos alcanzados, la SRE detalló que México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el documento firmado se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana.

Además, agregó que se avanzó en la inclusión del AIFA en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2025, por lo que habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y los Estados Unidos.

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