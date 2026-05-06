La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la soberanía mexicana no está a negociación, y reiteró que nadie dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal afirmó que “defensa de la soberanía” es no permitir que haya agentes extranjeros no acreditados operando en México, pues eso, dijo, está en contra de la ley y la Constitución.

Esto, en medio de las tensiones con el gobierno de Estados Unidos tras su solicitud de detención y extradición del hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico; además de la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

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“Nuestra soberanía no está a negociación y es un principio que debemos de mantener todos. No puede haber agentes extranjeros no acreditados en México operando en territorio porque está en contra la ley y la Constitución. Eso es defensa de la soberanía.

“En México la soberanía dimana del pueblo no de un reino, de un emperador, dimana del pueblo. Defender la soberanía quiere decir defender al pueblo y defender a la patria ante todo. Eso no es negociable. Nadie le va a decir a las mexicanas, a los mexicanos cómo nos gobernamos”, señaló.

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