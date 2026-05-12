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Ante la situación de violencia por varios días en Chilapa, Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que autoridades federales y estatales tomaron control de la zona.
Al destacar el "diálogo", dicha dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez aseguró que los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el corredor comunitario de Chilapa.
Además, actualizó que hay 120 personas desplazadas, luego de que el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, reportó en la mañanera de hoy a 96.
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Indicó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo fueron atendidos los integrantes de las familias desplazadas y que fueron agredidas por "grupos contrarios".
"Los 120 pobladores desplazados manifestaron su deseo de no ser trasladados a un albergue, sino de permanecer en esas comunidades, por lo que se les proporcionaron insumos de primera necesidad, como colchonetas y cobertores, y generadores de luz", dijo.
Sostuvo que al momento se tienen seis personas reportadas como lesionadas, quienes recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.
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En la zona fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano, con 80 vehículos; 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos; y 200 elementos de la Policía Estatal, con 34 unidades, así como cinco helicópteros, además de ambulancias y personal médico.
También se encuentran el secretario de Seguridad de Guerrero, Daniel Ledesma, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, así como la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez.
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