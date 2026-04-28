Después de que habitantes se manifestaron contra un desarrollo turístico en la playa Las Cocinas, localizada en Punta Mita, Nayarit, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que brindó atención institucional para garantizar el acceso público.

La Sebog señaló que a lado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el gobierno de dicha entidad, mantiene comunicación directa con pobladores y actores involucrados.

"La Secretaría de Gobernación reitera que el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme al marco legal vigente, por lo que será un eje central en las decisiones relacionadas con la obra", dijo.

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Esta dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, adelantó que se instalarán mesas de diálogo para atender los planteamientos de la comunidad, revisar el avance de los trabajos en playa Las Cocinas, y dar seguimiento a las evaluaciones técnicas y ambientales correspondientes.

La Semarnat informó que habrá supervisión técnica y acciones de verificación, con la participación de las autoridades ambientales competentes, "a fin de asegurar que cualquier obra o intervención en la zona se realice con apego a la ley en beneficio de la comunidad".

"La inversión deberá desarrollarse bajo criterios de legalidad, diálogo social y respeto al entorno, al tiempo que contribuya a la generación de empleos y al desarrollo económico local".

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La Secretaría de Gobernación, junto con el gobierno de Nayarit, mantendrá la interlocución con las partes involucradas y continuará impulsando soluciones institucionales, pacíficas y responsables, aseguró.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha advertido en diferentes ocasiones que las playas de México “son del pueblo” y no pueden privatizarse.

“Las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse. Ahí en los lugares donde no hay acceso a la playa, tiene que abrirse acceso público a las playas y eso es lo que estamos trabajando en distintos lugares y con gusto lo vemos para Cozumel”, advirtió en agosto del año pasado.

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