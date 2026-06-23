Tres años después de haberse casado en pleno concierto, Jack White y Olivia Jean se encuentran en pleno proceso de divorcio.

De acuerdo con documentos obtenidos por la revista People, Jean acudió el pasado 3 de junio al tribunal de Nashville para interponer la solicitud de divorcio, en la que señala diferencias irreconciliables y acusa al músico de "conducta matrimonial inapropiada".

Según el medio estadounidense, la también cantante asegura que la conducta de White hace que la convivencia como pareja sea "insegura e impropia", aunque no se dan mayores detalles.

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Además del divorcio, Jean pide una pensión alimenticia, que el músico continúe cubriendo su seguro médico y que su nombre siga apareciendo como beneficiaria del seguro de vida del integrante de The White Stripes; y es que, afirma que depende de él económicamente.

Hasta el momento, ninguno de los famosos ha hablado al respecto de su situación sentimental; sin embargo, en la demanda se establece como fecha de separación el mismo día en que se presentó la solicitud.

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Este es el tercer divorcio para el músico de 50 años. Anteriormente estuvo casado con Meg White, su compañera en The White Stripes, y con la cantante y modelo Karen Elson, con quien tiene dos hijos.

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