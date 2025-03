Yanet García, quien recién debutó en el cine mexicano, se suma a las famosas que se muestran al natural para combatir las mentiras que se difunden en redes, esta vez en una entrevista en la que asegura, mostraron su rostro tan editado que ni ella misma se reconoció.

García, quien en México se dio a conocer por ser "la chica del clima" en programas como "Hoy", inició su carrera en el modelaje en Monterrey, donde fundó su propia agencia.

Debutó como presentadora del clima en 2014 en Televisa Monterrey, en el programa "Las Noticias"; en la pantalla grande se ha sumado a proyectos como "Sharknado 5" (2017), "Bellezonismo" (2019), y recientemente en "Qué huevos Sofía" (2025), además en la obra de teatro "Tenorio Cómico" (2019).

Además de dar mucho de qué hablar por ser parte de la plataforma para adultos OnlyFans, la cual creó en 2021, la llamada "chica del clima", fue novia de Lewis Howes, el actual esposo de Martha Higareda.

Yanet García se muestra al natural

A través de un video en el que Yanet García se muestra al natural, sin maquillaje y sin filtros, la también conductora lamenta que un video donde ella aparece muy editada esté circulando en TikTok, pues asegura, quien lo editó sólo busca dañar su imagen.

"No estoy así como me pusieron. No me parece justo que alteren un video para dañar mi imagen, eso no está padre", afirmó.

Yanet Garcia se muestra al natural y condena un video editado donde le muestran un falso maquillaje que "daña su imagen".

Condenó que la prensa amarillista busque dañar su imagen sólo porque no ha querido hablar de una relación que terminó hace cinco años (con Lewis Howes) y de la cual, afirma, no tiene nada que decir porque no le importa.

"La prensa amarillista busca hablar de temas que pasaron hace muchísimos años, a mi me siguen preguntando de una relación que terminó hace cinco años y como no he hablado del tema porque ya no me interesa quieren linkear ahora con 'la imagen devastada que se me ve en la red carpet por ese tema diciendo está devastada por ese tema que sucedió'...ha pasado muchísimo tiempo, no tengo nada que decir al respecto", reiteró mientras lucía su rostro al natural.

Aunque en su momento se dijo que Yanet García y Lewis Howes, quienes duraron un par de años como novios, terminó por diferencias en prioridades y enfoques de vida, algunas versiones aseguraron que Howes ya estaba comenzando su relación con Martha mientras aún estaba con Yanet.

