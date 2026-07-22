Estados | 22-07-26 | 15:50 |

En un hotel de la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado fue un joven que fue víctima de un secuestro virtual, cuyos presuntos delincuentes lo obligaron abandonar su casa en la ciudad de Mazatlán y lograron que sus familiares pagaran 15 mil pesos.

Luis Enrique Rivera Romero, director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable del municipio de Salvador Alvarado, informó que fueron alertados por personal de un hotel, sobre una actitud muy sospechosa de uno de sus huéspedes de apariencia joven, por lo que iniciaron intercambio de datos entre corporaciones.

Ante la sospecha que el joven originario de Mazatlán era vía telefónica, como víctima de un secuestro virtual, decidieron intervenir y rescatarlo y ponerlo en contacto con su familia que ya había hecho depósitos por 15 mil pesos, como pago de un supuesto rescate para dejarlo en libertad.

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Los presuntos delincuentes lograron manipular al joven, vecino del municipio de Mazatlán para obligarlo a viajar y ocultarse en un hotel de la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado, sin contactar a familiares, su actitud nerviosa y evasiva, llamó la atención del personal del lugar donde se alojó.

El jefe policiaco exhortó a los padres de familia estar atento a este tipo de y no caer en pánico, ante llamadas desconocidas, donde les advierten que tienen a familiares secuestrados, puesto que se trata de eventos falsos para sacarles dinero.

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