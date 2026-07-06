Sobre presuntas extorsiones a empresarios gasolineros y gaseros por parte de funcionarios públicos en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a hacer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y garantizó el apoyo del gobierno federal.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “debe presentarse la denuncia a la Fiscalía General de la República y que se proceda”.

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“Tiene que haber una denuncia que puede ser de manera privada, sin necesidad de decir los nombres o toda la asociación de gasolineros, se presenta la denuncia y se actúa”, dijo.

Adicionalmente, la Mandataria garantizó el apoyo del gobierno federal a los empresarios y condenó cualquier acción de corrupción que “tenga que ver con extorsionar, voy a creer, desde la autoridad a algún gasolinero”.

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