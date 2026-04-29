El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió la desaparición de poderes en Sinaloa ante las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, debido a crímenes contra la salud.

Consideró que se debe evaluar de forma inmediata en el Senado de la República la desaparición de poderes en dicha entidad, como una medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.

“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, señaló.

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"México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él".

“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió Romero.

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