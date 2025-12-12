La industria automotriz vive uno de los momentos más desafiantes de su historia reciente. La caída en las ventas, las tensiones geopolíticas, la escasez de materiales, la desaceleración económica y la creciente complejidad operativa están redefiniendo el entorno competitivo a nivel mundial. En este contexto, Aumovio anunció una serie de acciones estratégicas enfocadas en asegurar la viabilidad de su negocio y fortalecer su posición para los próximos años.

Como parte de esta transformación, la compañía se ha fijado una meta clave: reducir la relación entre inversión en investigación y desarrollo (I+D) y ventas a menos del 10% para 2027. Para alcanzarla, Aumovio ha determinado que es necesario optimizar su presencia de I+D en México, lo que implica una reestructuración de sus operaciones actuales.

Foto: Aumovio

La empresa confirmó el cierre progresivo de su centro de I+D en Querétaro hacia finales de 2027, decisión que forma parte de una consolidación estratégica que llevará a concentrar sus equipos de investigación en Jalisco. El proceso se realizará de forma gradual, e incluirá la reubicación de ciertos equipos y posiciones hacia la sede jalisciense cuando sea aplicable.

Lee también KIA Seltos 2026: así es la segunda generación

“Este es un movimiento estratégico para garantizar nuestra competitividad futura y seguir confiando en México como un centro clave para la innovación”, afirmó Alejandro Campos, Country Head de Aumovio México.

Por su parte, David Pineda, Head de I+D Querétaro, destacó la relevancia que ha tenido la entidad en la operación de la compañía: “Querétaro ha sido un referente de innovación y un pilar del ecosistema automotriz. Esta decisión no fue fácil, pero es necesaria para fortalecer nuestra capacidad de enfrentar los retos del mercado y asegurar la viabilidad a largo plazo”.

El nuevo Mercedes tiene la pantalla más grande de un Mercedes a la fecha. Foto: Mercedes Benz

Desde Guadalajara, sede que absorberá la operación de I+D, Edu López, Head de I+D Guadalajara, subrayó: “Consolidar nuestras operaciones de I+D en México en Jalisco es un movimiento estratégico para incrementar nuestra competitividad y mantener nuestro liderazgo en la industria”.

Lee también Renault y Ford harán autos en conjunto

Aumovio aseguró que apoyará al personal afectado de forma socialmente responsable, ofreciendo alternativas de reubicación al centro de investigación en Jalisco o a alguna de sus ocho sedes en el país.

“Estamos seguros de que esta consolidación nos permitirá enfocar recursos, aprovechar sinergias y continuar innovando en México para respaldar a la industria automotriz global”, concluyó Campos.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters