Los festivales gastronómicos son la oportunidad perfecta para explorar la cocina y cultura de una región. Además, también son una excelente forma de atraer turistas e impulsar el comercio local.

En esta ocasión en Menú, queremos hablarte de un festival gastronómico en Chihuahua que no te puedes perder; Cuulinaria: El Festival del Buen Comer. ¡Es perfecto para disfrutar en familia!

¿Cuándo y dónde será Cuulinaria?

“Cuulinaria: El Festival del Buen Comer” reunirá a 100 expositores que presentarán lo mejor de la comida chihuahuense como la discada, los burritos y el caldo de oso, entre otros. Además de catas especializadas de vino, sotol y cervezas artesanales.

El público podrá disfrutar de este festival gastronómico gratuito los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre en un horario de 13:00 a 23:00 horas para el sábado y de 13:00 a 20:00 horas para el domingo en el “Parque El Relíz” en Chihuahua capital.

Foto: Cortesía.

¿Qué habrá en Cuulinaria: El Festival del Buen Comer?

Durante Cuulinaria habrá 4 comedores principales: el pabellón menonita, el rarámuri, el vaquero y el de los Pueblos Mágicos, todos ellos encargados de mostrar la oferta gastronómica y la diversidad de Chihuahua con talleres, degustaciones de cocina gourmet autentica y música para acompañar la experiencia.

Para esta edición, la Secretaría de Turismo del Estado de Chihuahua espera una derrama económica de 40 millones de pesos y la visita de más de 50 mil asistentes nacionales e internacionales.

Todos podrán disfrutar de las opciones gastronómicas y actividades aptas para todas las edades, como la exposición temática de catrinas y alebrijes gigantes. Así como un espectáculo circense que promete representar la vida y la muerte rindiendo un homenaje a la cultura y tradiciones mexicanas.

Foto: Cortesía.

Experiencias Cuulinarias del Sábado 08 de Noviembre

16:00 hrs: Cata de Vinos Tres Ríos

17:00 hrs: Taller de Pintura en Cerámica de Mata Ortíz

18:00 hrs: Cata de Cerveza con Cervecería Motor

19:00 hrs: Cata de Vinos Ciénega de Castilla

20:00 hrs: Cata de Ginebra Mexicana

Experiencias Cuulinarias del Domingo 09 de Noviembre

16:00 hrs: Cata de Vinos Tres Ríos

17:00 hrs: Cata de Vinos del Mundo (entre Aromas y Sabores)

18:00 hrs: Cata de Cerveza con Cervecería Motor

19:00 hrs: Cata de Sotol Los Magos

20:00 hrs: Cata de Ginebra Mexicana

Foto: Cortesía.

Recomendaciones para disfrutar de Cuulinaria

Llegar con tiempo para evitar tráfico

Haz carpool

Usa los estacionamientos oficiales en Encino, Rejón, Canaco, y Ulsa

Respeta los señalamientos viales y escucha al staff

No te estaciones la Teófilo Borunda, pues habrá grúa

