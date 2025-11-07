En los últimos años, el brunch se ha convertido en parte de la rutina de semana d emuchos citadinos. Es ese espacio entre el desayuno y la comida donde el tiempo se alenta y el antojo manda.

Desde opciones con sabor tradicional hasta propuestas más contemporáneas y creativas, los lugares para brunchear en CDMX sobran, y hoy en Menú te hablamos de algunos de ellos.

¿Dónde brunchear en CDMX?

Tucán

Tucán es un lugar de cocina yucateca con más de tres décadas de historia en la capital. Su propuesta combina ingredientes tradicionales, sazón casera y el toque festivo que caracteriza al sur del país, con platillos como cochinita pibil, panuchos, salbutes y hasta chilaquiles yucatecos.

Los fines de semana, Tucán ofrece ocasionalmente un brunch con música en vivo, ideal para disfrutar en familia o entre amigos. Además, su carta de bebidas incluye desde agua fresca de chaya, hasta coctelería como la Margarita Maya o su propia cerveza artesanal Tucán.

Pizza de cochinita. Foto: Cortesía.

Dirección: Felipe Carrillo Puerto 31, Coyoacán.

Felipe Carrillo Puerto 31, Coyoacán. Horario: Lun. a vie. a partir de las 12:00 hrs. Sáb. y dom. a partir de las 9:00 hrs.

Lun. a vie. a partir de las 12:00 hrs. Sáb. y dom. a partir de las 9:00 hrs. IG: @tucancoyoacan

Cuatro de Barrio

Nacido en plena pandemia, Cuatro de Barrio es un lugar en el que la protagonista es la birria. Ubicado en la Narvarte, este espacio celebra esta preparación en todas sus formas: tacos blandos, dorados, quesabirrias, birriamen, tortas y burritos.

El ambiente relajado y sin pretenciones lo convierte en una buena opción para brunchear en CDMX con sabor mexicano. Acompaña tu orden con un cantarito, una mezcalita o su Clamacheve, y disfruta de un menú pensado para todos los gustos; desde opciones ligeras hasta combos completos y promociones semanales que invitan a volver una y otra vez.

Birriamen. Foto: Cortesía.

Dirección: Caleta 554, Narvarte Oriente.

Caleta 554, Narvarte Oriente. Horario: Lun. a dom. de 9:00 a 21:30 hrs.

Lun. a dom. de 9:00 a 21:30 hrs. IG: @4debarrio

Mise en Print

En una tranquila esquina de la Roma Norte se encuentra Mise en Print, una librería gastronómica y café que fusiona cultura alimentaria, diseño y cocina. Fundado por Pilar García y Jorge Linares, este espacio reúne libros, comunidad e ingredientes en un entorno lleno de color, donde los sabores y las ideas se mezclan con naturalidad.

Su menú es pequeño pero preciso: flanes caseros, pastel de chocolate con aceite de oliva, sándwiches de roast beef y bebidas como el salty caramel latte o el pineapple matcha.

Entre estanterías llenas de publicaciones independientes, Mise en Print invita a brunchear con calma, hojear un libro y disfrutar de la cocina como una experiencia cultural.

Foto: Cortesía.

Dirección: Guanajuato 28-b, Roma Norte.

Guanajuato 28-b, Roma Norte. Horario: Lunes a Domingo de 9:00 a 18:00 hrs.

Lunes a Domingo de 9:00 a 18:00 hrs. IG: @miseenprint

