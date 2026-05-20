La disputa legal alrededor de la herencia de Julián Figueroa dio un nuevo giro, luego de que Addis Tuñón confirmara que fue nombrada como tutora definitiva de J.J.F., nieto de Maribel Guardia.

Durante la emisión del programa “De Primera Mano” la conductora aseguró que a partir de este miércoles, y por decisión de un juez, Guardia dejó de ocupar este cargo, y ahora será ella quien supervise los intereses testamentarios del menor.

“La persona que queda como tutriz a partir de hoy es su servidora, Addis Tuñón, nombrada por el juez. Se me nombra como tutora definitiva, lo hace el juez, no lo hace la familia”, dijo.

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Junto a un documento que corrobora el nombramiento, Tuñón aclaró que no administrará ni el dinero ni los bienes de la herencia, sin embargo, sí vigilará que los recursos destinados al pequeño sean utilizados correctamente.

Addis también adelantó que su primera acción fue solicitar la remoción de Marco Chacón, esposo de Maribel, como albacea de la herencia de Julián Figueroa.

“La primera acción que tomo yo como tutriz en este cargo es pedir la remoción de Marco Chacón como albacea; esta solicitud ya se hizo”, afirmó.

Además, sostuvo que, pedirá una rendición de cuentas sobre el manejo de los bienes de Julián Figueroa, pues, a pesar de que este dejó lo suficiente para cubrir las necesidades de su hijo, esto no habría estado ocurriendo. Situación que, afirmó, causó la remoción de Maribel del cargo.

“Pediré que el niño tenga acceso a alimentos y lo necesario para su educación, su salud y entretenimiento sean cubiertos”, señaló.

Addis Tuñón es tía de Imelda Garza, madre del menor, y quien conserva la custodia legal del pequeño.

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