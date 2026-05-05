Desde hace tres años la vida cambió por completo para Maribel Guardia, la muerte de Julián, su único hijo, fue el primer golpe que recibió, luego, el distanciamiento con su nieto José Julián en medio de un pleito legal con su exnuera ensombreció más el panorama, por eso, marzo, en particular pasó de ser su mes favorito, al mes más doloroso de su vida.

La también actriz de 66 años celebró lo que hubiera sido el cumpleaños número 31 de su hijo, pues nació el 2 de mayo de 1995, el mismo día que también nació su nieto José Julián, quien este 2026 cumplió 8 años.

Mientras que a su hijo lo conmemoró con globos, veladoras y fotografías, a su nieto le dedicó un emotivo mensaje en el que le desea lo mejor y confiesa que aunque no lo puede ver ni estar con él, siempre está en sus pensamientos.

"Aunque la vida nos tenga lejos, quiero que sepas que todos los días rezo por ti, te llevo en mi corazón y me llena de felicidad saber que hoy celebras un año más de vida. Para mí, este es un día bendecido porque nacieron tú y tu papá Julián", se lee en la parte inicial de su mensaje.

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Maribel Guardia celebra el cumpleaños de su hijo Julián y de su nieto José Julián.

¿Por qué mayo se convirtió en el mes más doloroso para Maribel Guardia?

Por si fuera poco para Maribel, en mayo no solo su hijo y su nieto cumplen años, también es cumpleaños de ella el día 29 y el 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, por lo que antes de que muriera Julián hace tres años, mayo era el mes de pura fiesta, el mes más especial para la actriz.

"Siento que era el mejor mes para mi, porque mayo era el nacimiento de Julián, de José Julián, el día de las madres y mi cumpleaños, era fiesta todo el mes de mayo, ahora ya no es así, la vida te va cambiando todo y hay que adaptarse y llevarte con ella y con lo que te va presentando", expresó en su encuentro con la prensa.

Guardia recordó que Julián la festejaba en grande cada 10 de mayo, pues le llevaba serenata, le tocaba con su guitarra y le daba regalos a las 12 de la noche, un día muy especial en el pasado que ahora transita de otra manera.

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