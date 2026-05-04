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no sólo celebra a simbólicamente; este sábado, 2 de mayo, su hijo (QEPD) habría cumplido 31 años, por lo que organizó una pequeña en su honor en la cual, no hubo lista de invitados, pues se trató de un momento íntimo entre la actriz y el recuerdo de su unigénito, al que está comprometida a seguir honrando.

Este sábado, la actriz fue entrevistada por "Escándala" trás bambalinas de la obra "Perfume de Gardenia", donde Maribel da vida a Mirando Mour.

Guardia ofreció función el mismo día que Julián, su unigénito, cumplía años; este 2026, habría cumplido los 31 años, por lo que, aunque reconoce que, es una fecha que sigue causándole un profundo dolor, se tomó el tiempo para decorar la casa, como si se tratase de un festejo para el joven músico, fallecido a sus 27 años.

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"Mi corazón está muy... un poco estropeado, ha sido difícil para mí, han sido tiempos difíciles, hoy es el día del cumpleaños de mi hijo, entonces anoche le hice una fiestecita, le llené de globos, le llené de velas", detalló.

De hecho, Maribel compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se puede ver una gran cantidad de globos acomodados a modo de que hicieran la forma de un corazón y, en el interior de este, pegó fotografías de Julián, de diferentes etapas de su vida, además colocó veladoras alrededor del arreglo y prendió una veladora al cuadro de la Virgen de Guadalupe que se encontraba colgado en la misma habitación.

No se trató de una fiesta tradicional; no hubo pastel, ni tampoco invitados, pero sí de un momento de conexión con su hijo, al que le rezó, acto que dejó en la actriz paz interna, tras llevar a cabo ese ritual, como confió.

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"Me puse a rezar el rosario y me dio mucha paz, mucha tranquilidad, siempre voy a celebrar la vida de mi hijo, fue el regalo más grande que me dio Dios, sé que ahora está en un mejor lugar, pero lo extraño muchísmo", ahondó.

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