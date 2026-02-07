Así puedes hacer que las fresas duren más tiempo en la nevera; conoce los consejos de un chef

Por medio de TikTok el chef Jordi Cruz difundió un procedimiento doméstico para prolongar la conservación de las fresas en el refrigerador. La técnica, que se aplica en pocos segundos, combina un breve contacto con agua hirviendo y un enfriamiento inmediato, con el objetivo de reducir la presencia de moho y bacterias responsables de su rápida descomposición.

Las fresas destacan por su sabor y su consumo frecuente, pero también por su fragilidad. La humedad y los microorganismos que se concentran en su superficie favorecen la aparición de moho, lo que acorta su vida útil incluso cuando se almacenan en frío.

Leer también: Plaga de ratas en CDMX: ¿Cómo evitar que los roedores invadan tu hogar?; sigue las recomendaciones

Las fresas maduran más rápido durante la temporada de invierno. Foto: Freepik

Cómo conservar las fresas frescas durante más tiempo

El método comienza con un choque térmico controlado. Según indica Jordi Cruz, las fresas deben introducirse en agua hirviendo durante aproximadamente tres segundos. De acuerdo con su explicación, este paso permite "eliminar moho, bacterias y demás que están en superficie" sin que la fruta llegue a cocinarse.

Tras ese breve contacto con el calor, las fresas deben trasladarse de forma inmediata a un recipiente con agua fría y hielo. Este segundo baño detiene el efecto térmico y evita que la pulpa se reblandezca. El contraste de temperaturas, conocido en cocina como termoterapia, reduce la carga de microorganismos sin recurrir a productos químicos.

La técnica se volvió viral. Foto: Freepik

Almacenamiento tras el tratamiento térmico

Una vez completados los baños de agua, el siguiente paso es retirar la humedad superficial. El chef recomienda secar cada pieza con papel absorbente, ya que el exceso de agua facilita la proliferación de moho.

Para su conservación en la nevera, se aconseja colocarlas en un recipiente limpio con papel de cocina en la base. Guardadas de este modo, pueden mantenerse en buen estado durante más días en comparación con el lavado convencional.

@jordicruzof ¿Quieres que tus fresas duren más sin perder sabor ni textura? Hay un truco rapidísimo que funciona de maravilla: escaldarlas solo 3 segundos. Sumérgelas en agua hirviendo durante tres segundos exactos y pásalas enseguida a un baño de agua con hielo. Este choque térmico inactiva los microorganismos de la superficie sin cocinar la fruta. Resultado: fresas más limpias, más seguras y que se estropean mucho más tarde. Después, sécalas bien, colócalas en un recipiente con papel absorbente y guárdalas en la nevera. Así de simple. Así de eficaz. ♬ sonido original - JordiCruzOf

Por qué funciona este procedimiento

El tratamiento no altera de forma significativa las propiedades nutricionales de la fruta. Las fresas aportan vitamina C, fibra y antioxidantes, elementos que forman parte de una alimentación equilibrada. Al reducir la descomposición temprana, el método contribuye también a disminuir el desperdicio de alimentos.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.