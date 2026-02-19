En Polanco acaba de abrir un espacio que promete cambiar la forma en la que vivimos el chocolate. Se trata de la nueva tienda de experiencia de Turín, un concepto que va mucho más allá de comprar una caja: aquí se viene a probar, aprender, compartir y dejarse consentir.

Ubicada sobre Av. Presidente Masaryk, esta propuesta transforma el acto de comer chocolate en un recorrido sensorial donde el sabor, la textura y los aromas son protagonistas, y en Menú te contamos porque debes vivirla por ti mismo.

¿Qué hace diferente a esta experiencia chocolatera en Polanco?

Este nuevo spot no es solo una tienda, es un punto de encuentro donde convergen el chocolate, la cultura y las experiencias inmersivas. El concepto, resalta el chef Fernando Malpica, integra tradición, innovación y propuestas gastronómicas en un mismo lugar.

Aquí no solo eliges un producto del anaquel: participas en catas guiadas, descubres procesos, exploras perfiles de sabor y entiendes cómo se construyen las sensaciones en boca. El enfoque está en vivir el chocolate con todos los sentidos, desde el primer aroma hasta la última nota dulce.

Foto: Cortesía.

Además, el espacio fue diseñado para quedarse, por lo que no tendrás que preocuparte por fechas limitadas: es ideal para una tarde distinta en Polanco, una cita especial o incluso una experiencia de regalo con significado.

Leer también: Cuáles son las propiedades nutritivas y curativas del huazontle

¿Qué puedes probar dentro de la tienda de experiencia?

La oferta está pensada para sorprender tanto a curiosos como a verdaderos amantes del cacao:

Catas y experiencias sensoriales guiadas , donde aprendes a identificar matices y texturas.

, donde aprendes a identificar matices y texturas. Postres creados por el equipo culinario , con propuestas de temporada.

, con propuestas de temporada. Zona de cafetería , con bebidas y antojos que acompañan el recorrido.

, con bebidas y antojos que acompañan el recorrido. Productos exclusivos y ediciones limitadas que solo se consiguen en este espacio.

que solo se consiguen en este espacio. Área para eventos y activaciones, que mantiene la agenda viva durante el año.

La experiencia busca que el visitante interactúe, pregunte y participe. No es un recorrido pasivo: es un ejercicio pensado para descubrir cómo el chocolate puede elevar el sabor y las sensaciones en cada preparación.

Leer también: Cuánto pan puede comer una persona con diabetes

¿Por qué vale la pena visitarla en Polanco?

Porque responde a una tendencia clara: buscamos espacios donde la compra se convierta en experiencia. Este concepto apuesta por el regalo con intención, por el detalle que se comparte y por el momento que se disfruta en sitio.

Ubicada en Av. Pdte. Masaryk 111, Polanco V Sección, esta nueva experiencia chocolatera se suma a la oferta gastronómica de la zona con una propuesta diferente: aquí el protagonista no es solo el producto, sino lo que ocurre alrededor de él.

Si eres fan del chocolate o simplemente quieres un plan distinto en CDMX, este espacio en Polanco invita a redescubrirlo desde otra perspectiva.

¿Te animas a sumergirte en este recorrido sensorial?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters