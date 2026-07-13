Rafael Márquez llegó al cuerpo técnico de Javier Aguirre en agosto de 2024; desde entonces, el grueso de las decisiones importantes fue del Vasco. El Káiser se centraba en el trabajo defensivo de la Selección Mexicana y aconsejar al experimentado estratega.

Hoy, la historia es diferente. Rafa encabeza el nuevo proyecto del Tricolor. En la toma de decisiones, tendrá la última palabra, y eso conlleva elegir a sus jugadores en cada convocatoria.

El universo de opciones crece a futbolistas de alentador futuro que quedaron fuera de la lista definitiva de Aguirre para el actual Mundial, por diversas razones.

Diego Lainez, Rodrigo Huescas, Julián Araujo, Ramón Juárez, Jesús Orozco, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Richard Ledezma, son algunos nombres de alto perfil que formaron parte del proyecto del Vasco, pero en la lista final no aparecieron.

Kevin Castañeda, Bryan González, Hugo Camberos, Elías Montiel, Jordan Carrillo y Jorge Ruvalcaba, también son piezas que podrían fortalecer el proyecto de Márquez y prometen tener un papel protagónico en sus respectivos clubes.

Mantener lo hecho en 2026, fortalecerlo y comenzar el camino rumbo a 2030, ese es el gran objetivo de la leyenda mexicana en el banquillo, que podría potenciar nombres que buscan consolidación en Primera División, como Everardo López, Isaías Violante, Alexei Domínguez, Jesús Gómez, Eduardo Águila y Luis Rey.

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Márquez tiene poca experiencia al frente de un equipo profesional, pero comenzó su andar en el Barça Atlètic, un equipo formativo del Barcelona que se encarga de pulir ‘joyas’ y sacarlas de a poco a la máxima competencia.

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