La polémica entre José Ramón Fernández y David Faitelson continúa, a pesar de que han pasado casi tres años desde que el segundo decidió salir de ESPN para irse a Televisa.

A pesar de que, en repetidas ocasiones, el actual integrante de TUDN señaló que nunca trabajaría en esa empresa, no cumplió y terminó llegando a finales de 2023.

Desde aquel momento, los dimes y diretes entre maestro y alumno no se han detenido en redes sociales y programas de televisión.

Las comentarios negativos del uno al otro fueron subiendo de grado, hasta que no hubo marcha atrás.

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Sin embargo, hace casi tres meses, David Faitelson sorprendió a propios y a extraños al ofercerle una disculpa pública a Josér Ramón Fernández, durante la votación del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca.

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A pesar del mensaje que el alumno le dedicó a su maestro frente a todos los votantes, para Joserra fueron palabras vacías.

"Nunca la creí... no la creí porque me imagino que la empresa (Televisa) y un consejo de abogados le dijeron que me pidiera perdón porque eso le podía costar el trabajo. No la sentí [como una disculpa sincera] porque cuando alguien te dice que fuiste mi padre, el creador de lo que soy yo, ¿por qué hablas mal de uno? Ya te fuiste... adiós", cuestionó fuertemente el integrante de ESPN.

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El considerado padre del periodismo deportivo en México lamentó que David realizara una traición porque él ya sabía que quería trabajar en la televisora de Chapultepec.

"Un ejemplo de deslealtad... la que hizo Faitelson; se fue, él quería irse a Televisa y pasamos un año muy tóxico, lo llamaban de Tercer Grado, iba y llegaba con la agenda de Televisa. Nos peleamos al aire, inclusive, no fuerte, pero intercambiábamos palabras fuertes y, finalmente, decidió renovar con Televisa y se fue", recordó.

Lo que más le molestó a José Ramón Fernández fue que su pupilo se dedicara a denigrar su imagen cuando llegó a Televisa.

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"Recorrió todos los programas de espectáculos y me pegó con todo, entonces en el libro lo escrito, escrito está", expresó en entrevista con Marco Antonio Regil sobre la actitud de David Faitelson.

Además, Joserra compartió la traición es de las cosas que dificílmente le costaban trabajo perdonar porque era algo que les pedía a las personas con las que colabora.

"Lo que le pedía a la gente que trabaja conmigo era mucha lealtad, que trabajaran profundamente, que quisieran a la empresa y que fueran leales, fuera el jefe que fuera, que fueran leales con lo que hacían. Yo castigaba mucho la deslealtad, no la podía soportar", expresó José Ramón Fernández.