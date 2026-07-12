Guillermo Ochoa, como el resto de seleccionados mexicanos, disfruta de sus vacaciones luego de la eliminación de la escuadra nacional del Mundial 2026.

El legendario portero tricolor fue captado de fiesta en el histórico Baby'O, una discoteca emblemática de Acapulco. Ochoa se ve rodeado de su esposa Karla Mora, así como del empresario mexicano Carlos Slim Domit y otras personas.

La visita del canterano americanista al histórico lugar del puerto de Guerrero, fue para festejar sus 41 años, pues su cumpleaños es este 13 de julio, pero se adelantó su festejo.

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En las imágenes se observa como en las pantallas del establecimiento se proyectan algunas atajadas del ex capitán tricolor, quien las observa con una sonrisa en el rostro, mientras los asistentes del lugar buscan captar la reacción del arquero mexicano.

#EnVideo | Tras anunciar su retiro de la Selección Mexicana, el arquero Memo Ochoa eligió #Acapulco para celebrar su cumpleaños 41. El guardameta fue captado festejando en la exclusiva discoteca Baby’O acompañado de su esposa Karla Mora y del empresario Carlos Slim Domit. 🕺🏻 pic.twitter.com/YQbVl106kO — Quadratín Guerrero (@Quadratin_Gro) July 12, 2026

También se puede apreciar que Ochoa fue sorprendido con un pastel, el cual recibió con felicidad.

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Hace apenas unos días, Memo era parte de la Selección Mexicana, la cual quedó fuera de la Copa del Mundo al caer 2-3 en los octavos de final frente a Inglaterra, el que podría haber sido el último partido de Ochoa como profesional.

El ex del Ajaccio dejó entrever en una entrevista con la FIFA que este verano podría haber sido su último como profesional, aunque sigue sin confirmar su adiós del deporte.