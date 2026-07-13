A pesar del repunte de la mayoría de los indicadores económicos, los niveles de confianza se mantienen cautelosos en el país debido a la incertidumbre que generan factores internos y externos, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Entre esos factores están la inseguridad y el debilitamiento del Estado de derecho, así como la preocupación por la decisión reciente de Estados Unidos de realizar revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de aquí a 2036, en lugar de extenderlo por 16 años más.

“Por lo anterior, los niveles de confianza empresarial y de los consumidores, aunque se recuperan marginalmente, aún no están en terreno positivo. Esto sin duda, puede propiciar un entorno de débil inversión que inhiba un crecimiento económico mayor y de manera sostenida”, expuso el CEESP en su análisis semanal.

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Del repunte de los indicadores, señaló que en realidad es un efecto estadístico, porque la base de comparación anual fue reducida.

“Al principio del segundo trimestre, la economía mostró un sorpresivo repunte que se reflejó en un incremento mensual de 1.2% en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), su mayor avance mensual desde marzo de 2021. Esto llevó a que, en su comparación anual, el IGAE tuviese un alza de 2.2%”, añadió.

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El CEESP estimó factible que en los próximos meses se pueda moderar la economía, además de que los niveles de confianza empresarial y de los consumidores, al estar en terreno negativo, pueden crear un entorno de débil inversión.

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Destacó que la inversión, principal motor del crecimiento, repuntó a tasa mensual de 4.0% y anual de 5.1%, después de 19 meses consecutivos a la baja.

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La producción industrial registró un alza mensual de 0.8% en abril y una anual de 2.1%.

Añadió que los resultados anteriores, aunque pueden generar optimismo, no indican un repunte.

El consenso del sector privado prevé que la economía mexicana se expandirá 1.1% en 2026, indica la encuesta que Citi aplicó la semana pasada a 37 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

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