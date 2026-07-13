La Habana.— La ONG Cubalex denunció ayer que “la profundización de la crisis energética en Cuba combinada con una crisis hídrica y sanitaria de magnitud creciente” conllevó en junio a un “nuevo récord histórico de protestas”, periodo en el que se reportaron 253 manifestaciones.

De acuerdo con el informe mensual de Cubalex sobre derechos humanos en la isla, correspondiente a junio, a lo largo del mes hubo un promedio diario de ocho protestas. El 19 de junio, “coincidiendo con varios días consecutivos de déficit de generación eléctrica, se registraron 31 manifestaciones en el espacio público en un día, lo que marcó un nuevo pico histórico”.

Así, se superó la cifra de 30 protestas registradas el 13 de mayo, desde que Cubalex comenzó a documentarlas en 2022, señaló el documento.

Refiere, además, que La Habana se mantiene como epicentro de las manifestaciones ciudadanas, con 176, mientras se observa un desplazamiento desde las periferias hacia zonas centrales de la ciudad, con especial intensidad en los municipios de Plaza de la Revolución, Diez de Octubre y Playa.

El informe de la ONG agrega que las provincias de Santiago de Cuba y Villa Clara, con 35 y 17 protestas, respectivamente, “confirman su papel como segundo y tercer foco de movilización, lo que representa un cambio relevante respecto a mayo, cuando Ciego de Ávila y Holguín aparecían como focos secundarios”.

Ayer, Cuba logró reconectar su red eléctrica tras otro apagón generalizado, el segundo en menos de una semana en la isla.

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Por otra parte, medios estatales informaron que se eliminarán los límites de hectáreas para la entrega de tierras en usufructo, así como el tiempo de explotación, como parte del paquete de 176 reformas económicas aprobadas en junio y con las que el gobierno busca liberalizar y descentralizar la economía de la isla.

El solicitante deberá presentar un proyecto que especifique el destino de la tierra: ganadería, frutales, cultivos varios u otros fines. EFE

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