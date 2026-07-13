Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Nico Williams y Pedri. Esos son los nombres que la afición de España esperaba ver como las grandes claves en las rondas decisivas, pero quien terminó emergiendo fue Mikel Merino, el héroe inesperado de la Furia Roja.

España ya está en las semifinales del Mundial 2026, por segunda vez en su historia, aunque —para lograrlo— ha tenido que sufrir más de lo esperado, salvo ante Austria, a la que goleó (3-0) en los dieciseisavos de final.

El Conde, como se le conoce a Merino, se ha convertido en el sustituto ideal para Luis de la Fuente cuando el panorama luce complicado. En los octavos de final, los españoles se encontraron con Portugal, posiblemente el rival más fuerte que habían enfrentado hasta ese momento, y vaya que sufrieron... Hasta que entró Mikel.

Con 85 minutos de juego, De la Fuente optó por retirar del campo a Olmo y darle ingreso al volante del Arsenal, quien se encargó de darle el pase a los suyos.

En los últimos suspiros del encuentro, Ferran Torres filtró el esférico para Merino, quien definió con frialdad para darle la victoria a España, evitar el alargue y firmar su primer “rescate”.

Bélgica, en los cuartos de final, también fue un rival complicado y el técnico español volvió a invocar al Conde. En esa ocasión, el ex de la Real Sociedad ingresó al minuto 88 y apenas 117 segundos después anotó el gol de la victoria.

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El romance de Merino con los goles in extremis hace soñar todavía más a los españoles con el título, porque recuerdan lo hecho por el nacido en Pamplona en la Eurocopa 2024, donde —con una anotación al minuto 119 de la final— les dio el campeonato.

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