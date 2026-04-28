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Aun cuando hablar del tema le resulta incómodo,, el actor neozelandés conocido por sus protagónicos en , dio a conocer que superó el cáncer tras varios años de tratamiento contra una enfermedad sanguínea en etapa avanzada.

El intérprete, quien encarnó a Alan Grant, compartió a través de su cuenta de Instagram que se sometió a quimioterapia para mantenerse con vida; sin embargo, llegó un momento en que el proceso médico dejó de funcionar, lo que lo puso en una situación muy difícil.

Neill finalmente logró encontrar una terapia que le dio resultados positivos y lo dejó libre de cáncer: “Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todos los escáneres y estoy contento, de hecho encantado, de decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Todos estamos sorprendidos”, dijo.

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El actor añadió que, en sus momentos más críticos, incluso se sentía perdido: “Parecía que me iba a morir, lo cual, obviamente, no era lo ideal”, declaró a la cadena australiana 7News en un video que también fue compartido en sus redes sociales.

¿Cuál fue la terapia a la que se sometió Sam Neill?

El intérprete fue tratado con una terapia avanzada llamada CAR-T, en la que se modifican genéticamente las células sanguíneas del paciente para que combatan el cáncer y destruyan las células malignas.

De acuerdo con la American Cancer Society, se trata de un tipo de tratamiento que puede ser útil en algunos tipos de cáncer, incluso cuando otras terapias dejan de ser efectivas.

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“Es hora de que haga otra película”, señaló Neill, al expresar su entusiasmo tras la noticia.

Asimismo, recordó que durante el proceso se sintieron en incertidumbre: “Nadie sabía exactamente lo que podíamos esperar (…). Todavía estoy procesando esta información milagrosa”, comentó.

Neill hizo público su diagnóstico en 2023, cuando fue detectado con linfoma angioinmunoblástico de células T.

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El actor comenzó a experimentar inflamación en los ganglios linfáticos y, posteriormente, retomó su papel de Alan Grant en la película de 2022 junto al elenco original.

En ese momento, señaló que no temía a la muerte, aunque le preocupaba no poder ver crecer a sus nietos y disfrutar del fruto de su trabajo.

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