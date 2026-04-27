En las cinco zonas arqueológicas más visitadas de México: Teotihuacán, Chichén Itzá, Tulum, Palenque y Monte Albán, el INAH ha robustecido los operativos de seguridad con la instalación de arcos detectores de metal.

Además, con apoyo de la Guardia Nacional y elementos de seguridad pública y privada, se han optimizado los filtros de inspección manual y de vehículos, desde el pasado fin de semana, informó este lunes, a través de un comunicado.

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Se señala que, se colocaron seis arcos en Teotihuacán, la Ciudad de los Dioses: cinco (uno en cada acceso), y otro en la entrada del Museo de los Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”.

Y que equipos similares se colocaron, por pares, en el resto de los sitios.

“Desde el viernes 24 de abril, en las zonas comparecen los titulares de los Centros INAH respectivos para encabezar las medidas implementadas, entre ellas la revisión manual de mochilas y bultos, complementada con detectores móviles de metales, y la supervisión de interiores y cajuelas en vehículos”, apunta el INAH.

Dicen además que, en dichos espacios patrimoniales, ubicados en el Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, respectivamente, se cuenta con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y de elementos tanto de seguridad gubernamental como privada.

“Se ha dialogado con la GN para incrementar la presencia de sus integrantes y, como parte de esta estrategia de fortalecimiento, sumar sus esfuerzos con los del personal de custodia adscrito al INAH, las fuerzas gubernamentales y la seguridad privada que, en algunos casos, se tiene contratada”.

Reitera su compromiso, apunta, con la protección del patrimonio cultural y de todas las personas que frecuentan las zonas arqueológicas bajo su resguardo, por lo que estas acciones contribuyen a reforzar los protocolos y las medidas de seguridad existentes.

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