Las Ultrasónicas atraviesan un cisma como sucedió hace 24 años, cuando Jessy Bulbo dejó la agrupación. En esta ocasión, las diferencias son entre Jenny Bombo y Rocksi Glam que, a través de diferentes comunicados, cuentan su parte de la historia y el por qué de sus problemas.

Jenny, la guitarrista de la banda, compartió un comunicado en sus redes sociales, en donde indicaba que ayer, lunes 27 de abril, trató de publicar en la cuenta de Instagram de "Las Utras" un adelanto de su próximo álbum, sin embargo, no pudo hacerlo, ya que vio que ya no podía manejar la cuenta.

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Esto debido a que Rocksi, a quien señaló como una exintegrante del grupo, habría inhabilitado a Jenny como administradora de la cuenta; ahora, es la bajista la única que puede manejar el contenido compartir en @las_ultrasonicas.

"Me doy cuenta que la cuenta de Instagram, manejada por mí y la exbajista ya no me permite acceder, fui eliminada sin previo aviso", expresó.

También afirmó que la separación de Glam ya tenía un tiempo, pero evito dar detalles de la razón.

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Sin embargo, fue la propia Rocksi que respondió al comunicado, con otro comunicado, en el que hizo derecho de réplica y expuso que lo que habría detonado los problemas era que se percató de algunas irregularidades, cuando estaban por registrar los derechos de autor de sus nuevas canciones.

"Jennifer y yo, Rosalía, estuvimos creando nuevos sencillos para ustedes. Sin embargo, a la hora de hacer trámites de registro, empecé a notas múltiples irregularidades, lo que, claramente, provocó una distancia e inconformidad de ambas partes", explicó.

Glam indicó que ya cuenta con asesoría legal y, además, aclaró que, pese a Jenny afirmó que ya no era parte del grupo, ante la ley, sigue siéndolo.

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"En la vía legal, sigo siendo parte de la agrupación, más allá del comunicado que fue lanzado, sin previo aviso y sin autorización de mi parte".

Y aunque la bajista dijo que esperaría a que se esclareciera el proceso para hablar de lo que vivió, sí indicó que, a pesar de que Las Ultrasónicas es uno de los poryectos más valiosos en los que ha participado, este también estuvo marcado por sucesos poco gratos.

"No se confien de nadie, no todo es lo que parece, recuerden siempre asesorarse e investiguen antes de empezar una banda, son 23 años en los que esta banda ha sido también mi proyecto, se volvió uno de los dos proyectos más importantes y hermosos de m vida, sin embargo, a veces, lo más hermoso también se convierte en lo más feo y doloroso. Hay proyectos que son pura pantalla, no son nada coherentes, ni son lo que dicen ser o, no todas sus partes".

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Jessy Bulbo y su salida de Las Ultrasónicas, ¿qué pasó?

Jessy Bulbo, cantante, bajista y exintegrante de Las Ultrasónicas. Foto: Instagram, vía @JessyBulbo

En 2002, la líder del grupo, Jessy Bulbo abandonó el grupo, según la cantante, esto se debió a que

"Cuando pasó todo lo de grabar el disco, nos peleamos cabr*n, se portaron de la ching*da y, cuando acabamos de grabar el disco, una de ellas registró las canciones a su nombre, no estuvo chido, ese pleito, por eso, fue cuando dije ´no, yo ya me voy´".

"Qué grosero", una rola compuesta únicamente por Jessy, está registrada por las tres integrantes, de ese momento del grupo, incluída Jenny Bombo y Ali Gua Gua.

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