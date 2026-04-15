Ni una enfermedad autoinmune detuvo a Felipe Staiti al lado de los Enanitos Verdes en su recorrido por México en marzo: cantó en el Vive Latino ante 85 mil personas en Irapuato y en Los Cabos.

Menos de un mes después, el guitarrista de la banda argentina murió en un hospital de Mendoza, donde nació hace 64 años.

Desde esos días en México ya se sentía mal, reconoce el mánager del grupo, William Ramírez, pero aun así decidió no fallarle a sus fans.

En el Estadio GNP, más allá de la falta de interacción con el público, Staiti se mostró tan hábil como siempre, pero estaba enfermo.

“Hicimos tres shows en el Vive Latino, Irapuato y Los Cabos en el mes de marzo. El 21 fue el último show en Costa Rica, pero estas presentaciones las hizo con una fiebre intermitente”, detalló en entrevista con EL UNIVERSAL.

La causa de muerte no está clara aún, pues el mánager llegó a Mendoza en las primeras horas de este lunes.

“Era una fiebre que no se le iba y no sabíamos de dónde venía. El 23 de marzo fue internado en Mendoza, donde falleció (días después). Desde ese día se le hicieron todos los estudios para saber qué le pasó y hasta ahora lo desconozco”.

Junto a Marciano Cantero (fallecido en 2022) y Daniel Piccolo, Felipe conformó Enanitos Verdes, uno de los grupos más representativos del rock en español desde finales de los años 70.

Rockeros como Alex Lora, de El Tri, Hombres G y Coti Sorokin, entre otros, despidieron al que músico con el que alguna vez compartieron escenario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.