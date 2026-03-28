“Como imaginarte a vos sin sentimiento, es como pensar en una flor en el cemento”, fue el primer verso con el que Los Fabulosos Cadillacs irrumpieron en los oídos de la gente hace ya 40 años.

Hoy parece referirse a ellos mismos, pues es igual de imposible imaginar la música en español sin la agrupación argentina.

Buenos Aires fue la ciudad en la que Mario Siperman, Aníbal Rigozzi, Vicentico y Flavio Cianciarulo se reunieron a mediados de los 80 para formar una de las bandas que, desde su creación, ha sido especialmente reconocida, entre otros factores, por el trasfondo social de varias de sus canciones.

Lee también Clara Brugada y Banco Plata anuncian concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX; "será una velada mágica", dice

En 2023, en el Zócalo capitalino dieron muestra de su ska y rock. Foto: Agustin Amicone

Sus gritos de guerra más conocidos son “Manuel Santillán, el León” y “Matador”, en los que se hace mención a las luchas sociales y a figuras como el músico y activista chileno Víctor Jara, que recuerdan con un verso que dicen: “Mira, hermano, en qué terminaste por pelear por un mundo mejor… ¡Víctor Jara no calla!”.

Pero más allá de cualquier tendencia ideológica, el bajista Flavio Cianciarulo sostiene que la obra del grupo no ha partido de una postura política, sino emocional.

Aunque sus canciones se leen en clave social, el músico cree que, más que de una militancia, algunas nacen del amor y la empatía contra la injusticia sin importar la postura.

Lee también Rosalía reaparece en redes sociales tras cancelar concierto en Milán por problemas de salud

“El amor a veces no es solamente por una guapa señora, señorita, señor, joven o a quien uno quiera tributar ese amor”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Las letras de amor a veces son injusticias que te motivan a escribir, temáticas sociales, todo es una gran influencia y hemos pasado por todas las grandes influencias en los Cadillacs”

Quizá es debido a ello que, considera, su apuesta ha trascendido a distintas generaciones.

Lee también Seo In-Guk recorre casi 20 años de carrera en La Maraka; "me gusta el hombre en el que me he convertido"

Los Cadillacs tienen en su registro 16 álbumes y, aunque el último de ellos vio la luz en 2016, precisamente en su 30 aniversario, su obra sigue permeando.

“Es una gran motivación para seguir adelante ver gente joven en nuestro público, y que no sea solamente la gente grande que nos sigue de toda la vida, que está buenísimo; pero ver jóvenes realmente es un inmenso honor y nos conmueve muchísimo”, señala.

Laten con lo mexicano

Con los años, los creadores de himnos como “Siguiendo la luna” han llenado recintos cada vez más grandes, por ejemplo, el Tecate Pa’l Norte, en el que tocarán hoy, o el Zócalo de la CDMX, donde durante un tiempo ostentaron el récord de asistencia con 300 mil almas en 2023.

Lee también Mónica Castañeda se levanta… y la bajan en concierto de Mijares

El concierto duró cerca de dos horas y reunió a 300 mil asistentes.

Hasta hace unos días, cuando Shakira superó la cifra por 100 mil.

Flavio aplaude a la colombiana, asegura que nunca han visto la música como una competencia, sino como el privilegio de haber tocado en un sitio tan poderoso.

“Donde han pasado tantas cosas enormes, maravillosas y terribles también, durísimas y a la vez mágicas”, destaca.

Lee también "Matilda, el musical" nuevo proyecto de Lara Campos junto a Jamie Camil; se anuncia temporada de 17 semanas

“Y más que todo, me conmueve cómo se comportó el pueblo mexicano, porque sabemos bien que cuando los aglutinamientos masivos de personas muchas veces se desmadra; nos lo llevaremos en nuestro recuerdo para todas nuestras vidas”, complementa.

A inicios de mes, los argentinos lanzaron un vinil para conmemorar ese concierto del Zócalo.

Pasan la estafeta

Siguiendo justamente en la línea del amor, los porteños destacan de él una de las canciones que para muchos es uno de los himnos amorosos más grandes: “Vos sabés”.

Lee también Muere James Tolkan, actor de “Top Gun” y “Volver al futuro”

“Hacer una canción así toca tu corazón; realmente que llegue al de las personas es un privilegio que trasciende todo. Escribí letra y música, no es una canción tan personal, la hice universal para que sea de todos; es un himno simple a la procreación que, en el mejor de los casos, es un amor enorme que no cabe en nuestro corazón”, explica del tema que reza: “El amor de padre e hijo no se puede comparar”.

La alineación integra a fundadores y nuevas generaciones. Foto: Sony Music

Hoy, a cuatro décadas de haberse fundado, esto es palpable en la agrupación, con la incursión de Astor, Jay y Coco Cianciarulo, o Florian, hijos de algunos de los miembros, quienes ya acompañan a sus padres sobre el escenario.

“La música se mueve, se traslada, muta, se diversifica, se simplifica, se magnifica; hoy en día muchos chicos hacen música con computadoras, todo vale, todo tiene su lugar”, comparte Flavio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.