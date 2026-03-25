Seo In-Guk ofreció una noche especial para cientos de sus fieles seguidores en La Maraka, en la cual hubo sorpresas, convivencias especiales y muchos gritos de las jóvenes.

El cantante y actor surcoreano hizo un recuento por su extensa trayectoria de 17 años, de la que su más reciente trabajo fue en “Novio por suscripción”, uno de los K-Dramas más vistos de Netflix.

Cuando los fans entraron, escribieron en papeles de colores porqué aman tanto a In-Guk, a los cuales dio lectura arriba del escenario.

Dicho intérprete de Corea del Sur alistó un obsequio para los mensajes que más le gustaron. Una de las afortunadas fue una señora de 50 años de edad, aproximadamente, quien se mostró muy feliz al recibir la noticia.

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Además de esto, contestó algunas preguntas en las que abrió el corazón con sus fanáticos, inclusive haciendo una comparativa de su vida al comienzo de su carrera y la actualidad.

“Me gusta más el Seo Sin-Guk en el que me he convertido ahora, bueno, en la foto se puede ver que cuando inicié era muy joven, muy fresco, pero ahora siento que disfruto más mi trabajo y lo que hago”, dijo.

Las dinámicas no se detuvieron y el actor recreó un par de trends virales de TikTok como el “Grrr” el “Not Cute”, que dejaron al público emocionado con cada uno de los intentos hasta que salió perfecto.

El actor y cantante surcoreano Seo In-Guk durante su concierto en La Maraka, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), el 24 de marzo de 2026. Foto: César González / EL UNIVERSAL

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En otro juego, Seo In-Guk regaló más premios especiales como una playera intervenida por él, un autógrafo y una foto instantánea firmada.

Las canciones no podían faltar en este fan event, aunque fueron las menos, debido a que los seguidores querían escucharlo hablar acerca de cuánto amaba la ciudad y a ellos.

Para mostrar su cariño por México, se vistió de mariachi y se sacó un par de retratos con los fanáticos, además de posar para ellos.

La noche llegó a su final dos horas después del inicio, a las 22:00 horas, cuando con un último tema y un “Te amo” el idol bajó del escenario, pero los gritos continuaron varios minutos más.

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Ante las peticiones Seo In-Guk regresó para cantar, solo que en esta ocasión fue caminando entre las filas de asientos, incluso deteniéndose para tomarse fotos y abrazar a algunas afortunadas.

“Gracias a cada uno de ustedes, las fans de México, sé que el recorrido fue un poco incómodo pero ¿lo disfrutaron?, es mi primera vez aquí y me llevo un recuerdo imborrable en mi corazón, ustedes me dijeron ‘In-Guk, eres hermano, eres mexicano’, es algo que tiene mucho peso y me conmovió mucho, gracias por considerarme familia y por crear estos recuerdos conmigo hoy”, dijo antes de abandonar definitivamente la tarima.

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dft