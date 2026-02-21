Más Información
Este 2026, el actor surcoreano Seo In Guk tendrá su primer encuentro con fanáticas mexicanas gracias a su Fanmeeting Tour 2026 Two Sides, un evento que mostrará dos facetas del actor: su carrera como intérprete y su pasión por la música.
Durante la cita habrá dinámicas especiales y contenido exclusivo para los asistentes, quienes podrán convivir con el artista en un ambiente único.
El actor aprovechará el mes para estrenar también su más reciente proyecto, el K-drama "Un novio por suscripción", que se lanzará el 6 de marzo y protagoniza junto a Jisoo, integrante de Black Pink.
La historia sigue a una productora de webtoons agotada que recurre a un servicio de citas por suscripción, en busca de encontrar el amor.
Su faceta actoral
Seo In Guk ha demostrado su versatilidad en diversos títulos como "Fatalidad a tu servicio" (Doom At Your Service), "Respuesta 1997"(Reply 1997), "Café Minamdang" (Minamdang) y el thriller "El juego de la muerte" (Death’s Game). Su talento le ha valido varios reconocimientos:
- Korea Drama Awards 2012: Mejor Actor Revelación ("Love Rain")
- SBS Drama Awards 2013: Premio Nueva Estrella ("Master’s Sun")
- KBS Drama Awards 2014: Mejor Actor Nuevo ("The King’s Face")
- MBC Drama Awards 2016: Reconocimiento por trayectoria actoral
¿Cuándo será el fanmeeting?
El fanmeeting se realizará el 24 de marzo en el Foro Teambro (Zona Velódromo Olímpico), CDMX, y los boletos se venden a través de Boletia, con precios que van desde $1,380 hasta $5,463.
