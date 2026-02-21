Más Información

Este 2026, el actor surcoreano Seo In Guk tendrá su primer encuentro con fanáticas mexicanas gracias a su Fanmeeting Tour 2026 Two Sides, un evento que mostrará dos facetas del actor: su carrera como intérprete y su pasión por la música.

Durante la cita habrá dinámicas especiales y contenido exclusivo para los asistentes, quienes podrán convivir con el artista en un ambiente único.

El actor aprovechará el mes para estrenar también su más reciente proyecto, el K-drama "Un novio por suscripción", que se lanzará el 6 de marzo y protagoniza junto a .

La historia sigue a una productora de webtoons agotada que recurre a un servicio de citas por suscripción, en busca de encontrar el amor.

Su faceta actoral

Seo In Guk ha demostrado su versatilidad en diversos títulos como "Fatalidad a tu servicio" (Doom At Your Service), "Respuesta 1997"(Reply 1997), "Café Minamdang" (Minamdang) y el thriller "El juego de la muerte" (Death’s Game). Su talento le ha valido varios reconocimientos:

  • Korea Drama Awards 2012: Mejor Actor Revelación ("Love Rain")
  • SBS Drama Awards 2013: Premio Nueva Estrella ("Master’s Sun")
  • KBS Drama Awards 2014: Mejor Actor Nuevo ("The King’s Face")
  • MBC Drama Awards 2016: Reconocimiento por trayectoria actoral

¿Cuándo será el fanmeeting?

El fanmeeting se realizará el 24 de marzo en el Foro Teambro (Zona Velódromo Olímpico), CDMX, y los boletos se venden a través de Boletia, con precios que van desde $1,380 hasta $5,463.

