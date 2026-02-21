El segundo día del Electric Daisy Carnival puede ser un desafío por el cansancio acumulado, pero expertos como Braulio y Moisés Montero saben cómo disfrutar sin perder energía.

Padre e hijo viajaron desde su natal Costa Rica para vivir el EDC 2026, y para el menor de ellos, este es su cuarto festival en el país.

Ayer, salieron del Autódromo Hermanos Rodríguez diez minutos antes de que Hardwell terminara su set, un consejo que dan para evitar la “marea humana”.

Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL.

Los festivales como este duran 12 horas o más, y hay que saber distribuir la resistencia para que el fin de semana sea divertido y no una pesadilla que pase factura el lunes.

“Hay que dosificarse, la gente en general se imagina que ir a un festival es bailar 14 horas seguidas y no, hay que parar a comer, sentarse, descansar, porque si no le va a ser muy difícil sobrellevar los tres días y disfrutarlo porque es estar y estar presente porque si estás y solo dolores y sueños, entonces no estás disfrutando”, explica.

Ambos han recorrido el mundo desde Miami hasta Bélgica en festivales de música electrónica, lo que los respalda como expertos.

El #EDCMéxico no es solo música: los outfits también roban cámara. 📸 Osmar Alvarado y César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/pGoJXDXW4m — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) February 22, 2026

Uno de los aspectos que más valoran es la calidez de los mexicanos. Aun comparado con otros festivales, creen que el ambiente de amor y respeto hace que el EDC sea especial.

Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL.

“Tiene que ver mucho que el mexicano en general es muy buen anfitrión, simpático, agradable, uno se siente bien acogido, eso se respira aquí, creo que eso es lo que caracteriza que ustedes son muy agradables, entonces eso hace que el ambiente flote esa energía en el ambiente”, asegura.

Para este dúo, el EDC 2026 también tiene un valor personal. Moisés ha transmitido su pasión por la música electrónica a su hijo.

Durante casi una década han viajado a diferentes países para conocer festivales, pero ninguno los ha cautivado tanto como el cielo eléctrico del EDC México, donde Moisés decidió celebrar sus 60 años.

“Soy un electrónico prehistórico, mañana cumplo 60 años y tengo de estar en esto de la música electrónica 35 años, entonces hoy venimos a celebrar mi cumpleaños acá”, comparte.

Segundo día del EDC en el Autódromo Hermános Rodríguez. Foto: Osmar Alvarado/ El Universal.