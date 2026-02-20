El primer día del Electric Daisy Carnival México 2026 reunió a miles de fanáticos que aprovecharon cada escenario para disfrutar de la música electrónica, la fusión de géneros y la energía del festival.

En la plataforma principal Kinetic Field, el DJ Bsno mezcló ritmos que van desde “Café con Ron” de Bad Bunny hasta clásicos nacionales como “La Carencia” de Panteón Rococó, con el que ofreció un contraste curioso entre el reggaetón, el rock y la electrónica.

Mientras que en el Circuit Grounds, Honeyluv llevó a los asistentes a un viaje de house, con un ambiente que permitió que todos mostraran sus mejores pasos, sin importar si llegaban vestidos de ángeles o con tacones altos.

Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL.

Más adelante, en el Dos Equis Stage, Emi Sopa aceleró el ritmo con un set más intenso, mientras que Bionic Jungle y Neón Garden se consolidaron como los escenarios más concurridos, gracias a su ambientación especial y las carpas que brindan sombra a quienes buscan refugio del calor.

Quienes prefieren ritmos más pesados se acercaron a Wasteland, que mantiene el hard como estandarte musical de la tarde. Entre láseres, luces LED y la escenografía del festival, cientos de personas disfrutaron de la música y de la libertad para expresarse sin restricciones.

El respeto entre los asistentes se mantiene como constante; la manera de vestir, los panfletos o incluso banderas como la de Israel no generaron conflictos.

Entre la multitud del #EDCMéxico aparecen cascos gigantes, personajes animados y referencias que pasan del meme al outfit completo. 📷Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/dZfIZ0a0js — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) February 21, 2026

