Más Información

La 47° FIL Minería apuesta por formar nuevas generaciones de lectores

La 47° FIL Minería apuesta por formar nuevas generaciones de lectores

"FIL Minería no va a dejar de andar": Mercedes Alvarado,  nueva directora de la Feria del Libro

"FIL Minería no va a dejar de andar": Mercedes Alvarado,  nueva directora de la Feria del Libro

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

El primer día del reunió a miles de fanáticos que aprovecharon cada escenario para disfrutar de la música electrónica, la fusión de géneros y la energía del festival.

En la plataforma principal Kinetic Field, el DJ Bsno mezcló ritmos que van desde “Café con Ron” de Bad Bunny hasta clásicos nacionales como “La Carencia” de Panteón Rococó, con el que ofreció un contraste curioso entre el reggaetón, el rock y la electrónica.

Mientras que en el Circuit Grounds, Honeyluv llevó a los asistentes a un viaje de house, con un ambiente que permitió que todos mostraran sus mejores pasos, sin importar si llegaban vestidos de ángeles o con tacones altos.

Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL.
Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL.

Lee también:

Más adelante, en el Dos Equis Stage, Emi Sopa aceleró el ritmo con un set más intenso, mientras que Bionic Jungle y Neón Garden se consolidaron como los escenarios más concurridos, gracias a su ambientación especial y las carpas que brindan sombra a quienes buscan refugio del calor.

Quienes prefieren ritmos más pesados se acercaron a Wasteland, que mantiene el hard como estandarte musical de la tarde. Entre láseres, luces LED y la escenografía del festival, cientos de personas disfrutaron de la música y de la libertad para expresarse sin restricciones.

El respeto entre los asistentes se mantiene como constante; la manera de vestir, los panfletos o incluso banderas como la de Israel no generaron conflictos.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

Majo Aguilar brilla sobre Ángela Aguilar dejándola sin triunfos en los Premios Lo Nuestro 2026. Foto: EFE

Majo Aguilar brilla sobre Ángela Aguilar dejándola sin triunfos en los Premios Lo Nuestro 2026

Tiburón ataca a sobrino de Anahí en Tulum y recibe 30 puntadas; “Le hizo bastante daño”, afirmó Jorge D'Alessio. Foto: Captura pantalla Jorge Dalessio- IG /MacPuente-IG

Sobrino de Anahí es atacado por tiburón en Tulum: recibió más de 30 puntadas y así reaccionó su familia

Halle Berry. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se suma a la tendencia ‘sin pantalón’ y deslumbra a los 59 años

[Publicidad]