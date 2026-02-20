Más Información

A horas de que arrancara el , que se celebrará de este viernes al domingo 22 de febrero, el evento sufrió una baja importante: Diplo no se presentará como estaba previsto.

La cancelación fue anunciada por la organización a través de una historia de Instagram, donde explicó que problemas logísticos complicaron su llegada al país. El DJ tenía programado un back to back con el francés Hugel este sábado a las 23:04 horas.

Hasta el momento, Diplo no ha dado detalles adicionales sobre su ausencia.

¿Quién sustituirá a Diplo?

Tras el anuncio, el festival confirmó que será Hugel quien se presente en solitario y prometió un “set muy especial” para los asistentes.

El DJ francés es conocido por su estilo house latino y ganó popularidad internacional con su versión de “Bella Ciao” en 2018; “Morenita” figura también entre sus temas más populares. Además, ha colaborado con artistas como J Balvin, David Guetta, Robin Schulz, Taio Cruz, Tiësto y Post Malone, entre otros.

El festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que cada año se transforma con escenarios monumentales y una producción acorde con la temática electrónica.

La productora Alison Wonderland cerrará el escenario Kinetic Field a las 00:34 horas del sábado, mientras que el domingo 22 de febrero el escenario principal recibirá a Zedd a las 23:15 horas.

