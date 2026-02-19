Más Información
La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos
Faltan tan solo unas horas para que arranque el festival de música electrónica más importante de México: el Electric Daisy Carnival, mejor conocido como el EDC.
Durante tres días seguidos, los beats, la fiesta, el baile y escenarios espectaculares se apoderarán de la capital mexicana; demás de que la cartelera cuenta con grandes figuras del género como Alesso, Zedd y Above & Beyond.
Este festival se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y si eres uno de los asistentes aquí te dejamos la guía definitiva para que disfrutes al máximo esta experiencia.
¿Cómo llegar al EDC 2026?
La manera más fácil de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez es a través del trasporte público, más específicamente, el metro de la CDMX. Para quienes usen esta opción, deberán arribar a la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 ( la línea café) e ingresar por la puerta que está a un costado.
El recinto también contará con estacionamiento público, por lo que otra alternativa es llevar tu propio coche; aunque un punto a considerar es el tráfico que suele generarse con este tipo de eventos.
El propio EDC ofrece opciones de transporte seguro tanto de ida como de vuelta, con un costo de 350 pesos por día, y de 945 pesos con el abono de los tres, las rutas son:
- Mundo E, Tlalnepantla, Edomex
- Interlomas, Huixquilucan, Edomex
- Condesa, CDMX
- Galerías Coapa, CDMX
- Santa FE, CDMX
- Perisur, CDMX
- Parque de los Venados, CDMX
- Lindavista, CDMX
¿Qué sí y qué no llevar al EDC 2026?
Como en todos los eventos masivos hay ciertas reglas de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes y los artistas; entre estas se encuentran restricciones en los objetos que pueden ingresar al recinto.
Objetos permitidos
- bolsas de mano
- mochilas de un solo compartimiento
- pilas portátiles
- cangureras
- lentes de sol
- medicamentos con prescripción
- tapones para oído
- banderas o pancartas hechas a mano y de material blando
- sombreros y bloqueador solar
Objetos prohibidos
- drogas
- alcohol
- comida y bebidas externas al evento
- rayos láser
- guantes de led
- perfumes
- aerosoles
- encendedores y paquetes de cigarros
- sombrillas
- cigarros electrónicos o vapes
Horario por día
Zedd, Alesso, Charlotte de Witte, Above & Beyond, Hardwell, Steve Angello y 3ballMTY son algunos de los artistas más esperados del EDC 2026, aquí te dejamos los horarios por día y escenario para que hagas la ruta ideal para ti y tus amigos:
Viernes
KineticFIELD
1:53 AM – 1:59 AM — Kinetic Celebration – City of Sound
12:23 AM – 1:53 AM — Hardwell
12:19 AM – 12:23 AM — Intermezzo: Technopolis
10:49 PM – 12:19 AM — Above & Beyond
10:45 PM – 10:49 PM — Intermezzo: Metropolis Bass City
9:25 PM – 10:45 PM — Knock2
9:21 PM – 9:25 PM — Intermezzo: This Is House Music
7:56 PM – 9:21 PM — James Hype
7:52 PM – 7:56 PM — Intermezzo: Tranceformation
6:50 PM – 7:52 PM — Gareth Emery
5:50 PM – 6:50 PM — Sno
4:50 PM – 5:50 PM — Crystal B2B Sommer
4:00 PM – 4:50 PM — Saza Fischer
CircuitGROUNDS
12:00 AM – 2:00 AM — Mau P B2B The Martinez Brothers
10:30 PM – 12:00 AM — Chris Lake
9:15 PM – 10:30 PM — CamelPhat
8:00 PM – 9:15 PM — Max Styler
6:45 PM – 8:00 PM — Armand Van Helden
5:45 PM – 6:45 PM — Honeyluv
4:45 PM – 5:45 PM — Aaron Sevilla
4:00 PM – 4:45 PM — Matt
NeonGARDEN
12:30 AM – 2:00 AM — 999999999
11:00 PM – 12:30 AM — Yousuke Yukimatsu
9:30 PM – 11:00 PM — Indira Paganotto
8:00 PM – 9:30 PM — KI/KI
6:30 PM – 8:00 PM — KVNTRIBU
5:15 PM – 6:30 PM — DJ Gigola
4:00 PM – 5:15 PM — Baggi
Sábado
KineticFIELD
1:53 AM – 1:59 AM — Kinetic Celebration: City of Sound
12:38 AM – 1:53 AM — Alesso
12:34 AM – 12:38 AM — Intermezzo: Technopolis
11:04 PM – 12:34 AM — Diplo B2B Hugel
11:00 PM – 11:04 PM — Intermezzo: This Is House Music
9:50 PM – 11:00 PM — Alok
9:46 PM – 9:50 PM — Intermezzo: Tranceformation
8:32 PM – 9:46 PM — Loud Luxury
8:28 PM – 8:32 PM — Intermezzo: Metropolis Bass City
7:22 PM – 8:28 PM — Dombresky
6:22 PM – 7:22 PM — Sam Feldt
5:25 PM – 6:22 PM — Mike Posner
4:30 PM – 5:25 PM — Xandra
3:45 PM – 4:30 PM — Hajj
3:00 PM – 3:45 PM — Little D
CircuitGROUNDS
12:30 AM – 2:00 AM — Charlotte de Witte
11:00 PM – 12:30 AM — Adam Beyer
9:30 PM – 11:00 PM — Eli Brown
8:15 PM – 9:30 PM — Enrico Sangiuliano
7:00 PM – 8:15 PM — ANNA
6:00 PM – 7:00 PM — Røz
5:00 PM – 6:00 PM — Lokier
4:00 PM – 5:00 PM — Shanti Clasing
3:00 PM – 4:00 PM — Kassie
NeonGARDEN
12:00 AM – 2:00 AM — Joseph Capriati
10:00 PM – 12:00 AM — Seth Troxler
8:00 PM – 10:00 PM — Adam Ten B2B Mita Gami
6:15 PM – 8:00 PM — Josh Baker
5:00 PM – 6:15 PM — Silvie Loto
4:00 PM – 5:00 PM — Brunello
3:00 PM – 4:00 PM — Villaseño
Domingo
KineticFIELD
1:53 AM – 1:59 AM — Kinetic Celebration: City of Sound
12:38 AM – 1:53 AM — Anyma
12:34 AM – 12:38 AM — Intermezzo: Technopolis
11:19 PM – 12:34 AM — John Summit
11:15 PM – 11:19 PM — Intermezzo: Metropolis Bass City
10:00 PM – 11:15 PM — Steve Angello
9:56 PM – 10:00 PM — Intermezzo: This Is House Music
8:26 PM – 9:56 PM — Kevin de Vries
8:22 PM – 8:26 PM — Intermezzo: Tranceformation
6:53 PM – 8:22 PM — Ahmed Spins B2B LP Giobbi
5:45 PM – 6:53 PM — Malugi
4:45 PM – 5:45 PM — Tom & Collins
3:45 PM – 4:45 PM — Karlo
3:00 PM – 3:45 PM — Yissel de Anda
CircuitGROUNDS
12:45 AM – 2:00 AM — Zedd
11:15 PM – 12:45 AM — Sammy Virji
10:00 PM – 11:15 PM — ISOxo
8:40 PM – 9:55 PM — GRiZ
7:15 PM – 8:30 PM — JigitZ
6:25 PM – 7:15 PM — Hayla
5:00 PM – 6:25 PM — Westend
4:00 PM – 5:00 PM — Pahua
3:00 PM – 4:00 PM — Ana Morss & Kate Gozz Present: B2Blondes
NeonGARDEN
12:30 AM – 2:00 AM — Beltran B2B Metrik
11:00 PM – 12:30 AM — AK Macéo B2B Alex
9:30 PM – 11:00 PM — Jamie Jones
8:00 PM – 9:30 PM — Dennis Cruz
7:00 PM – 8:00 PM — Ben Sterling
6:00 PM – 7:00 PM — Rossi.
5:00 PM – 6:00 PM — DJIBOUTI
4:00 PM – 5:00 PM — Andre VII
3:00 PM – 4:00 PM — MNTY
