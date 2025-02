El último día de actividades del Electric Daisy Carnival (EDC) México 2025, que se celebró este domingo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, cerró con broche de oro con un despliegue de luces y sonidos electrizantes, entre los que destacaron Tiësto, Dimitri Vegas y Steve Aoki.

Con una asistencia que superó las 320 mil personas, a lo largo de los tres días que duró el evento, el festival reafirmó su posición como el encuentro de música electrónica más relevante del país.

Entre el público predominó una estética más oscura y audaz: plataformas, cuero, cadenas y telas metalizadas en tonos dorados y plateados; mientras que los escenarios presentaron combinaciones inesperadas de estilos, fusionando elementos tribales con toques cibernéticos, creando un ambiente único.





Así se vivió el festival de música electrónica más grande de México. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL.





Aoki fue la sorpresa de la noche. El DJ no solo lanzó su famoso pastelazo a los fanáticos que se encontraban en la primera fila del escenario Dos Equis, también sorprendió al público al mezclar "Invítame a un café" de Ángela Aguilar, lo que provocó una oleada de abucheos.

El clímax del festival llegó con las actuaciones de Vegas y Tiësto, quienes cerraron el icónico escenario kineticFIELD, que en esta ocasión estuvo inspirado en una iglesia gótica.

Dimitri Vegas, una descarga de Energía

Dimitri Vegas hizo vibrar el lugar con un set lleno de potentes drops y una selección de sus éxitos más conocidos. Con temas como "Mammoth" y "Tremor", además de remixes de clásicos latinos como "Danza Kuduro" de Don Omar, "Lucenzo" y "Somebody that I used to know" de Gotye , logró que la multitud se entregara por completo. Dimitri cerro con el clásico “La chona” de Los Tucanes de Tijuana.

El DJ belga expresó su entusiasmo por volver a México, un lugar que siempre ha demostrado ser una de sus audiencias más fieles.

Tiësto desató la euforia

El legendario DJ neerlandés fue el encargado de cerrar el festival con un espectáculo que combinó nostalgia y vanguardia.

Con la interpretación de "Adagio for Strings", la audiencia supo que estaba presenciando un momento especial. Tiësto navegó a través de sus grandes éxitos y las nuevas producciones de su álbum Prismatic, lanzado en enero de 2025.

Un momento destacado de su presentación fue la pausa que hizo para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música, destacando que, aunque la tecnología es una herramienta poderosa, "el alma de un DJ sigue siendo insustituible".

El festival concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales, iluminando el cielo de la Ciudad de México y marcando el fin de otra edición exitosa. Con destellos de luz y potentes beats, la cuenta regresiva para el EDC México 2026 ya ha comenzado.

